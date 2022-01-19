Из переработанного пластика: художник создал уникальную "экофредли" гитару
Источник:New Atlas
Художник представил уникальную гитару, сделанную из переделанного морского пластика. Инструмент поражает своей самобытностью и экологичностью.
Автор разработки – художник под псевдонимом Burls Art. Это не первое подобное произведение парня.
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Как это удалось
Мастер сотрудничал с флоридской компанией 4ocean, занимающейся сбором пластиковых отходов из океанов, рек и береговых линий. Парень занялся дайвингом с целью поиска необходимого вторсырья. Улов взвесили, отсортировали и обработали на предприятии компании. Вернувшись в свою мастерскую, творец приступил к работе. Среди использованных материалов – каменная соль, бумага, углеродное волокно, кофейные зерна, скейтборды, Lego, эпоксидная смола.
Об инструменте
Неповторимая гитара имеет:
- два звукоснимателя;
- хромированную фурнитуру;
- три ручки управления громкостью и тембром;
- гриф с болтовым креплением.
Гитара из переработанного морского пластика: смотрите видео