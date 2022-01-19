Автор розробки – художник під псевдонімом Burls Art. Це не перший подібний витвір хлопця.
Цікаво У Японії скоротять використання низки пластикових товарів
Як це вдалося
Майстер співпрацював з флоридською компанією 4ocean, яка займається збором пластикових відходів з океанів, річок та берегових ліній. Хлопець зайнявся дайвінгом з метою пошуку необхідної вторсировини. Улов зважили, відсортували та обробили на підприємстві компанії. Повернувшись до своєї майстерні, творець взявся до роботи. Серед використаних матеріалів – кам'яна сіль, папір, вуглецеве волокно, кавові зерна, скейтборди, Lego, епоксидна смола.
Про інструмент
Неповторна гітара має:
- два звукознімачі;
- хромовану фурнітуру;
- три ручки керування гучністю та тембром;
- гриф з болтовим кріпленням.
Гітара з переробленого морського пластику: дивіться відео