В Израиле дрон-курьер впервые доставил клиенту заказ из ресторана

В Израиле запустили пилотный проект по доставке еды из ресторанов с помощью дрона. Необычный способ доставки начал работать в городе Герцлия-Петуах.

Курьерскую доставку воздухом начала сеть ресторанов Japanika. Для этого используют дроны израильских компаний CandoDrones и High Lander.

Интересно Крупнейший в Украине: в Луцке открылся первый ресторан McDonald's

Испытательная доставка дронами

Сейчас проект по доставке еды клиентам ресторанов является лишь пилотным. Таким образом доставку осуществлять в течение 8 дней – до 14 октября.

Беспилотники будут доставлять заказ в будние дни с 13:00 до 16:30 – в промзоны Герцлии и Северного Тель-Авива, а также жилые кварталы, которые имеют разрешение на передвижение дронов.

Сейчас планируют таким образом доставлять 6 – 8 заказов еды в сутки.

Герцлия-Петуах в Израиле: карта

На нововведения повлияла пандемия