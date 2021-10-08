В Израиле дрон-курьер впервые доставил клиенту заказ из ресторана
Источник:"Вести Израиль"
В Израиле запустили пилотный проект по доставке еды из ресторанов с помощью дрона. Необычный способ доставки начал работать в городе Герцлия-Петуах.
Курьерскую доставку воздухом начала сеть ресторанов Japanika. Для этого используют дроны израильских компаний CandoDrones и High Lander.
Интересно Крупнейший в Украине: в Луцке открылся первый ресторан McDonald's
Испытательная доставка дронами
Сейчас проект по доставке еды клиентам ресторанов является лишь пилотным. Таким образом доставку осуществлять в течение 8 дней – до 14 октября.
Беспилотники будут доставлять заказ в будние дни с 13:00 до 16:30 – в промзоны Герцлии и Северного Тель-Авива, а также жилые кварталы, которые имеют разрешение на передвижение дронов.
Сейчас планируют таким образом доставлять 6 – 8 заказов еды в сутки.
Герцлия-Петуах в Израиле: карта
На нововведения повлияла пандемия
- В Израиле в последнее время все чаще тестируют доставку дронами на фоне обострения ситуации с пандемией коронавируса.
- Воздухом доставляют продукты питания, лекарства и предметы первой необходимости.