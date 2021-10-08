Кур'єрську доставку повітрям розпочала мережа ресторанів Japanika. Для цього використовують дрони ізраїльських компаній CandoDrones і High Lander.

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Випробувальна доставка дронами

Наразі проєкт з доставки їжі клієнтам ресторанів є лише пілотним. У такий спосіб доставку здійснюватимуть протягом 8 днів – до 14 жовтня.

Безпілотники доставлятимуть замовлення в будні дні з 13:00 до 16:30 – у промзони Герцлії й Північного Тель-Авіва, а також житлові квартали, які мають дозвіл на пересування дронів.

Наразі планують у такий спосіб доставляти 6 – 8 замовлень їжі за добу.

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