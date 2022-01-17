В Японии сократят использование ряда пластиковых товаров

Правительство Японии сократит использование пластмассовых предметов. Решение внедряется в рамках кампании по уменьшению отходов и переработке пластика.

Новый закон вступит в силу с 1 апреля 2022 года. Какие санкции будут применяться к нарушителям – не указывается.

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Какие предметы выделили

Недавно Кабинет Министров Японии принял конкретные детали указа, что включают 12 наименований товаров. В частности, это:

пластмассовые ложки и трубочки, используемые в магазинах;

зубные щетки и бритвы, предлагаемые в гостиницах;

вешалки для одежды в химчистках и прочее.

Так, нововведение касается компаний, ежегодно использующих более 5 тонн такой продукции. Ожидается, что они будут переходить на использование альтернативных материалов, начислять бонусные баллы потребителям, которые откажутся от пластика, или взимать плату за эти предметы.

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