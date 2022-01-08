О решении речь шла давно, однако оно понравилось далеко не всем. Наибольшее беспокойство новый закон вызвал у представителей упаковочной промышленности.
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Согласно новому постановлению, в супермаркетах запрещается продажа фруктов и овощей в пластике. Предпринимателям предоставляют 6 месяцев, чтобы использовать имеющийся запас упаковки. Кроме того, полное законодательство не будет применяться до 2026 года, что позволит фирмам адаптироваться.
Мнения разделились
- Лоран Гранден, глава ассоциации по производству фруктов и овощей Interfel, считает, что расходы будут непреодолимыми для небольших компаний. Дело в том, что им придется продолжать использовать пластик для экспорта, особенно в Великобританию – основного покупателя яблок.
- Pomanjou, производящая до 40 000 тонн яблок в год в долине Луары, уже применяет картонную упаковку. Однако, по информации представителя компании Арно де Пюнефа, расходы выросли на 20 – 30%.
- Группа супермаркетов Casino заявила, что теперь будет продавать помидоры в картонной упаковке и предоставить покупателям бумажные или целлюлозные пакеты.
- Представитель ассоциации производителей Elipso заявил, что некоторым фирмам придется прекратить свою деятельность, хотя они уже несколько лет работают над альтернативами пластика и тестируют переработанный пластик.
- Elipso и Polyvia, объединяющая 3500 фирм в области упаковки, обратились в Государственный совет Франции. По их мнению, решение является "перекручиванием европейских рынков", ведь запрет распространяется исключительно на Францию.
- Арман Шейн, директор промышленных рынков упаковочной компании DS Smith, отмечает, что постановление имеет ряд преимуществ, особенно для производителей картона. "Подсчитано, что в Европе из 8 миллионов тонн пластика, производимого для одноразовой упаковки ежегодно, уже можно удалить 1,5 миллиона тонн. Это около 70 миллиардов единиц одноразовой пластиковой упаковки или около 7,9 миллиарда долларов прибыли для производителей картона", – отметил он.