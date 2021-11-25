Экоактивисты собрали на берегах Днестра 100 мешков мусора

В селе Гораевка Хмельницкой области прошла экологическая акция "Убери берега реки Днестр". В ее мехах экоактивисты собрали 100 мешков мусора.

Основательница экологической инициативы "Убери в горах" Инна Мазур заявила о катастрофическом уровне загрязнения берегов. Мол, 1 мешок мусора можно собрать в радиусе всего трех шагов.

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Уборка берегов Днестра

За два дня активисты всего собрали около 100 мешков мусора. Им это удалось сделать на участке берега протяженностью всего 250 метров.

Основательница экоинициативы подчеркнула, что в иве, которая растет на берегу, сейчас упал уровень воды, поэтому появилась возможность собрать там мусор. Там его и было больше всего – целый мешок на 3 квадратных метрах.

В радиусе пятнадцати метров – 4 мешка пластика и 1 мешок стекла! Вас еще не поражают масштабы засоренности нашей природы? Тогда вам к нам!

– подчеркнула Инна Мазур.



Активисты убрали берег Днестра / Фото Инны Мазур

Публикация Инны Мазур:

Экоакция Убери берега реки Днестр село Гораевка от инициативного аполитичного экоруха "Убери в Горах". Через два дня мы собрали около 100 мешков мусора! 250 метров берега – 100 мешков!

В корягах, ива растущая на берегу в воде, (а сейчас вода упала и есть возможность повыгребти оттуда мусор) в радиусе 3-х шагов собирается мешок мусора! В радиусе 15-ти метров – 4 мешка пластика и 1 мешок стекла!

Вас еще не поражают масштабы засоренности нашей природы? Тогда вам к нам!

В воскресенье 28.11 четвертый выезд на Бакоту. Это не наш мусор! Это наша земля! Убери берега Бакотского залива (эко-акция#84).

Собираем средства на трансфер и мешки

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