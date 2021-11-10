Экобус к вашим услугам: где в Полтавской области сдать опасные отходы на утилизацию

Каждый день мы пользуемся множеством предметов, которые необходимо правильно утилизировать по истечении срока службы. К счастью, украинцы могут с легкостью избавиться от опасных отходов, воспользовавшись услугами специальных мобильных пунктов – экобусов.

Так, в Полтавской области экоинициатива будет функционировать до конца года в 7 общинах. Каждая из них заключает договор и формирует маршрут движения, график работы и место стоянки экобуса.

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Где сдать отходы

В Полтавской области опасные отходы могут сдать:

11 ноября – Пришибская община;

16 ноября – Нехворощанская и Михайловская общины;

26 ноября – Мачуховская община;

10 декабря – Белицкая община;

15 декабря – Заводская община.

Что можно сдать

В облсовете отмечают, что в Миргородской и Оржицкой общинах даты приезда экобуса пока уточняют.

Сотрудники экобуса принимают батарейки, ртутные термометры и люминесцентные лампочки. Организаторы призывают: отходы следует сдавать в упаковке или другой безопасной таре. Помните, что правильное обращение с отходами – это ваш вклад в защиту окружающей среды и заботу о будущем.