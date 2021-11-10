Экобус к вашим услугам: где в Полтавской области сдать опасные отходы на утилизацию
Источник:"Суспільне"
Каждый день мы пользуемся множеством предметов, которые необходимо правильно утилизировать по истечении срока службы. К счастью, украинцы могут с легкостью избавиться от опасных отходов, воспользовавшись услугами специальных мобильных пунктов – экобусов.
Так, в Полтавской области экоинициатива будет функционировать до конца года в 7 общинах. Каждая из них заключает договор и формирует маршрут движения, график работы и место стоянки экобуса.
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Где сдать отходы
В Полтавской области опасные отходы могут сдать:
- 11 ноября – Пришибская община;
- 16 ноября – Нехворощанская и Михайловская общины;
- 26 ноября – Мачуховская община;
- 10 декабря – Белицкая община;
- 15 декабря – Заводская община.
Что можно сдать
Сотрудники экобуса принимают батарейки, ртутные термометры и люминесцентные лампочки. Организаторы призывают: отходы следует сдавать в упаковке или другой безопасной таре. Помните, что правильное обращение с отходами – это ваш вклад в защиту окружающей среды и заботу о будущем.