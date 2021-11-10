Так, на Полтавщині екоініціатива функціонуватиме до кінця року у 7 громадах. Кожна з них укладає договір та формує маршрут руху, графік роботи та місце стоянки екобусу.

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Де здати відходи

На Полтавщині небезпечні відходи можуть здати:

  • 11 листопада – Пришибська громада;
  • 16 листопада – Нехворощанська та Михайлівська громади;
  • 26 листопада – Мачухівська громада;
  • 10 грудня – Білицька громада;
  • 15 грудня – Заводська громада.

Що можна здати

Співробітники екобусу приймають батарейки, ртутні термометри та люмінесцентні лампочки. Організатори закликають: відходи варто здавати в упаковці або іншій безпечній тарі. Пам'ятайте, що правильне поводження з відходами – це ваш внесок у захист довкілля й турботу про власне майбутнє.