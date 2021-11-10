Так, на Полтавщині екоініціатива функціонуватиме до кінця року у 7 громадах. Кожна з них укладає договір та формує маршрут руху, графік роботи та місце стоянки екобусу.
Цікаво У Чернівцях пересадили ялинки за допомогою спеціальної техніки
Де здати відходи
На Полтавщині небезпечні відходи можуть здати:
- 11 листопада – Пришибська громада;
- 16 листопада – Нехворощанська та Михайлівська громади;
- 26 листопада – Мачухівська громада;
- 10 грудня – Білицька громада;
- 15 грудня – Заводська громада.
Що можна здати
Співробітники екобусу приймають батарейки, ртутні термометри та люмінесцентні лампочки. Організатори закликають: відходи варто здавати в упаковці або іншій безпечній тарі. Пам'ятайте, що правильне поводження з відходами – це ваш внесок у захист довкілля й турботу про власне майбутнє.