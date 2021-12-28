Эксперт назвала худшее последствие для Украины от изменения климата

Из-за глобального потепления в Украине может кардинально измениться климат. В определенные времена года температура воздуха может повыситься на 6 градусов, а зима в нашей стране и вовсе исчезнуть.

Украинские климатологи уже разработали несколько сценариев развития событий – все они предполагают повышение среднегодовой температуры. О самом страшном для Украины сценарии рассказала участница межправительственной группы экспертов по изменению климата Светлана Краковская.

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Худший сценарий для Украины

Климатологиня рассказала, что худший сценарий придет, если не прислушаться к мнению ученых и продолжить использовать ископаемые источники энергии.

По этому сценарию в Украине в определенные сезоны температура может повыситься и на 4 – 6 градусов. Это действительно катастрофа, и это мы говорим о средних оценках,

– рассказала Светлана Краковская.

При этом она подчеркнула, что в этом исследовании экспертам не удалось оценить экстремальные погодные явления, потому что это требует других методик и многих других ресурсов.

В Украине может не быть зимой

Эксперт добавила, что изменение климата проявляется именно в этих экстремальных погодных явлениях, которые чувствуют на себе украинцы. В будущем это может привести к тому, что в Украине вообще не будет зимы.

"Это не исключает периодов морозов, но в общем, скажем так, температура будет выше нуля, и не будет снегового покрова. Дальше идет каскад последствий: не будет снегового покрова – будет меньше влагосодержания в почве, и меньше будет питание рек", – предупреждает Краковская.

В результате будут страдать водные ресурсы и произойдут изменения в экосистемах – не будут вымерзать вредители. То есть одно изменение повлечет за собой целый ряд других.