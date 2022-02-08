Какие психологические приемы позволят чувствовать себя увереннее: 5 советов от эксперта

Уверенность в себе – это приобретенный навык, а не черта, с которой мы рождаемся. Его можно выработать и улучшить благодаря постоянной практике. Собственно, это сравнимо с телом и мышцами, которые мы настойчиво выстраиваем во время тренировок.

Психотерапевт и сертифицированный лайф-коуч Тесс Бригам рассказала о нескольких трюках, которые мгновенно помогут вам почувствовать уверенность в себе. Вот несколько ее советов.

Стоит знать Равенство, открытость и уважение: что нужно знать о принципах работы МакДональдз

1. Блокируйте негативные предположения о себе

Представьте ситуацию, когда руководитель попросил вас провести презентацию для команды. Забудьте, что вы боитесь выступать перед другими! Бросьте вызов отрицательным убеждениям о себе, заменив их положительными. Это может быть так же просто, как говорить себе каждый день: "Я отличный оратор, и люди хотят слышать мои идеи". Повторяйте эти слова неоднократно и произносите их вслух. Вы почувствуете, что взволнованность сменилась подготовленностью.

2. Не говорите "я думаю" или "я не уверен"

Откажитесь от "слабых" высказываний, вместо этого используйте конструкции, которые сделают вас более профессиональным и способным.

К примеру, фразы "По моему мнению" или "Я не уверен" заменяем на "Я верю". Так вы берете полную ответственность за свои слова и показываете спокойную уверенность. Выбрасывайте ненужное из своего лексикона!

3. Вспомните время, когда вы чувствовали себя уверенно

В игру вступает полезное упражнение, в основе которого – визуализация. Если вы должны выполнить важное задание, но нервничаете, просто воспроизведите в своей памяти предыдущий опыт, когда вы были полны энергии, сосредоточенности и достижений.

Нужно сделать только два шага:

Проанализируйте событие на предмет того: что вы делали?, кто там был?, какую реакцию вы получили от других?, что вы испытывали, когда все кончилось?; Возьмите эту положительную энергию и уверенность с собой в настоящее.

4. Выйдите из социальных сетей

Никогда не сравнивайте себя с другими. Единственный человек, с которым можно такое практиковать, это вы сами. Нередко в соцсетях люди демонстрируют яркую картинку, не соответствующую действительности. Это порождает комплексы и неуверенность в собственных силах. Помните, идеальных людей (как и идеальной жизни) не бывает.

Уверенность – это о вере в себя, в свои способности и в то, где вы находитесь в своем личном путешествии. Если вы хотите чего-то достичь, на время откажитесь от просмотра страниц в соцсетях. Вместо этого воспользуйтесь дневником, где вы сможете четко расписать все маленькие и большие победы, которыми вы гордитесь.

5. Носите то, что заставляет вас чувствовать себя сильным

Носите вещи, в которых вы чувствуете себя королем или королевой! Платье, костюм, юбка, джинсы, аксессуар – у каждого есть именно тот образ, который позволяет себя чувствовать на все 100%. По результатам исследований, одежда могут влиять на наши когнитивные процессы. Так, удачно подобранный наряд может повысить вашу производительность и улучшить впечатление о вас у других людей.