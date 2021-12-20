Компания объединяет тех, кто разделяет единое убеждение: бизнес успешен и прогрессивен тогда, когда он работает для людей. Более того, МакДональдз – о людях. Поэтому в основе – равенство, разнообразие и вовлеченность.

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В компании работают люди с разными историями и опытом / Фото МакДональдз

Инвестиции – в развитие и таланты

Постоянное направление инвестиций МакДональдз – вклад в команду, обучение, профессиональный апгрейд и развитие талантов. Это один из "кирпичиков", без которого невозможен комплексный успех бизнеса.

МакДональдз – это семья / Фото МакДональдз

Таким образом, работники осознают свое влияние на среду, в которой работают, и испытывают вдохновение от реализации своих масштабных целей.

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Новые вызовы – мощные достижения

Всего в МакДональдзе Украина работает более 10 000 человек. Еще раз убеждаемся, что успех компании напрямую зависит от ее принципов, ценностей и ориентиров. Так, МакДональдз четко демонстрирует: прежде всего, всегда люди – клиенты и сотрудники. Такой подход позволяет быть лидером, гарантирует клиентам высококачественный сервис и дарит работникам уверенность в завтрашнем дне, несмотря на неожиданности нашего нестабильного времени.