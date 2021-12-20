Компания объединяет тех, кто разделяет единое убеждение: бизнес успешен и прогрессивен тогда, когда он работает для людей. Более того, МакДональдз – о людях. Поэтому в основе – равенство, разнообразие и вовлеченность.

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В компании работают люди с разными историями и опытом / Фото МакДональдз

Постоянное направление инвестиций МакДональдз – вклад в команду, обучение, профессиональный апгрейд и развитие талантов. Это один из "кирпичиков", без которого невозможен комплексный успех бизнеса.

Награждение Премией Рея Крока, которой отмечают только 1% лучших директоров заведений МакДональдз в мире / Фото МакДональдз

Ценя клиентов, работников и партнеров

Сегодня команды офисов и ресторанов МакДональдза по всему миру живут и работают, опираясь на 5 ценностей. Они понятны разным поколениям, отвечают современным вызовам и ориентированы на будущее:

1. Служение

Руководство компании убеждено: бизнес как нельзя лучше функционирует тогда, когда в нем работают преданные делу люди. Чувствуя комфорт и защиту – они выкладываются по полной. Уверенность в том, что тебя ценят и уважают, безусловно, вдохновляет. Именно поэтому сотрудники МакДональдз делают все, чтобы лучше обслуживать клиента. Ведь знают: удовлетворение клиента = мотивированность работника = успех компании.

Мы работаем в бизнесе, который существует ради людей – и мы никогда не должны об этом забывать,

– лозунг компании, который помнит каждый.

Члены команды прилагают максимум усилий, чтобы клиенты в МакДональдсе чувствовали себя счастливыми.

2. Равенство

В прошлом году МакДональдз создал такую ​​должность, как вице-президент по разнообразию и равенству. В компании уверены, что реальные действия важнее слов. Сотрудникам не просто гарантируют равные условия, но и четко их обеспечивают. Следовательно, на руководящих должностях работает 50% мужчин и 50% женщин, предоставляются равные возможности для карьерного роста и единый подход к оплате труда, независимо от возраста, пола или вероисповедания.

Также в заведениях МакДональдза работает 4% людей с инвалидностью. У компании нет возрастных ограничений, кроме установленных законодательством. Среди работников представлены все возрастные группы от 18 до 75 лет.

Кроме того, в десяти ресторанах МакДональдз тестируется система для людей с нарушениями слуха. Специальные устройства призваны преодолевать барьеры в общении с командой и клиентами. Ведь сегодня более 4% членов команды компании — люди с инвалидностью, а 64% из них — с нарушениями слуха.

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3. Добродетельность

В МакДональдсе все соблюдают золотое правило: совершать правильные поступки по правильным причинам. Это значит говорить правду, отвечать за свои поступки и руководствоваться нормами этики. Обдумывать последствия каждого решения, которое принимает компания — касается ли это проектов устойчивого развития, кодекса корпоративной этики, или как показал коронакризис — инвестиций в благосостояние своих людей. Ибо именно действия компании отражают уровень добродетельности.

К примеру, во время весеннего локдауна в простоях и отпусках оказалось почти 60% работников МакДональдз. Коронакризис больно ударил по всему бизнесу и людям в частности. И хотя работали только доставка и Макдрайв, но никто не был уволен. Компания выплатила более 50 миллионов гривен тем сотрудникам, которые вынуждено были незаняты. Представители МакДональдз уверены: оперативно вернуться в привычный режим работы удалось благодаря сохранению высокопрофессиональной команды.

4. Общество

Компания и ее поставщики берут на себя ответственность за развитие местной общины. Один из примеров – это организация благотворительных обедов для социально незащищенных категорий детей. Это возможность подарить маленький праздник юным жителям местных общин городов, где есть рестораны МакДональдз.

"Мы – хорошие соседи. Наша цель – питать и лелеять общину – и именно на местном уровне наш бренд сильнее всего себя проявляет. Там, где вам попадется МакДональдз, вы найдете и хорошего соседа", – отмечают в компании.

Также компания МакДональдз – крупнейший корпоративный благотворитель "Фундации Дом Рональда МакДональда". Благотворительная организация развивает семейно ориентированную медицину, обустраивает и финансирует Семейные комнаты в украинских больницах, помогающих семьям оставаться вместе во время лечения детей. Сейчас в стране существует пять таких пространств, а в скором времени – стартует строительство первого в Украине Дома Рональда МакДональда. В общей сложности МакДональдз передал благотворительной организации более 50 миллионов гривен.

5. Семья

Каждый работник – часть большой семьи МакДональдз. Все проходят через сложности вместе, беспокоятся друг о друге и радуются достижениям коллег.

В МакДональдзе заботятся о каждом члене команды, как о родственнике. Цель – создать такую ​​среду, где каждый чувствует себя как дома.