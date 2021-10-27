Какую степень важности имеют проблемы экологии в наше время: опрос украинцев

Сегодня украинцы выдвигают экологические проблемы на один уровень с глобальными вызовами – войной, коррупцией и экономическими неурядицами. Это свидетельствует об осознании масштаба катастрофы в долгосрочной перспективе и желании прилагать усилия для того, чтобы изменить ситуацию.

Так, 13% граждан считают ухудшение экологической ситуации важной проблемой для себя лично.

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Пандемия обострила проблемы здоровья и потери доходов, отбросив другие вопросы "на второй план". Люди признают долгосрочное значение охраны окружающей среды,

– отметил аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Сергей Шаповалов.

Результаты опроса

По мнению украинцев:

экологические вызовы являются одной из главных угроз для страны – 26%;

за последние годы экологическая ситуация ухудшилась – 64%;

ничего не изменилось – 24%;

ситуация улучшилась – 5%.

По обнародованным данным, 46% украинцев акцентируют внимание на состоянии водоемов, 33% – на загрязнении бытовыми отходами, 27% – на чрезмерном использовании химических удобрений, а более 20% – на выбросах транспорта и промышленности.

Общенациональный опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива в партнерстве с Центром политической социологии. Временной промежуток – с 14 по 24 августа 2021 года. Соцопрос охватил всю Украину, за исключением оккупированных Крыма и ОРДЛО. Количество участников – 2001 респондент.