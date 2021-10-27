Так, 13% громадян вважають погіршення екологічної ситуації важливою проблемою для себе особисто.
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Пандемія загострила проблеми здоров'я і втрати доходів, відкинувши інші питання "на другий план". Натомість люди визнають довгострокове значення охорони довкілля,
– відзначив аналітик Фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" Сергій Шаповалов.
Результати опитування
На думку українців:
- екологічні виклики є однією з головних загроз для країни – 26%;
- за останні роки екологічна ситуація погіршилася – 64%;
- нічого не змінилося – 24%;
- ситуація покращилася – 5%.