Так, 13% громадян вважають погіршення екологічної ситуації важливою проблемою для себе особисто.

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Пандемія загострила проблеми здоров'я і втрати доходів, відкинувши інші питання "на другий план". Натомість люди визнають довгострокове значення охорони довкілля,
– відзначив аналітик Фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" Сергій Шаповалов.

Результати опитування

На думку українців:

  • екологічні виклики є однією з головних загроз для країни – 26%;
  • за останні роки екологічна ситуація погіршилася – 64%;
  • нічого не змінилося – 24%;
  • ситуація покращилася – 5%.