В капусте и с черносливом: как приготовить трендовый борщ, от которого "млеют" туристы

Украинский борщ бывает разным: с мясом, постный с грибами или фасолью. Однако обязательный ингредиент – сметана. Борщ – это не просто еда, а маркер национальной идентичности.

Борщ имеет основной набор продуктов, который нужно положить в кастрюлю. Это картофель, свекла, капуста, морковь и лук.

К теме Идеальный борщ: что нельзя добавлять в блюдо и другие типичные ошибки в приготовлении

Борщ в капусте

"Главное в приготовлении, чтобы борщ оставался одинаковым всегда, доведен до вкуса, никаких лишних посторонних привкусов, а также внешний вид", – отметила шеф-повар Виталия Котенко.

Виталия Котенко / Фото проекта USAID

Впрочем, сколько семей – столько и рецептов борща. Для того чтобы сделать это блюдо особенным, у каждой хозяйки есть свои секреты. Например, одна готовит с кукурузой и айвой, а другая добавляет клюкву и грибы.

В ресторане, где работает Котенко, уже 7 лет подряд в борщ бросают грушу и чернослив.

Учитывая, что у нас бывает много туристов – это блюдо №1. Борщ всегда должен быть в меню. Мы продаем в день примерно 40 – 60 литров,

– заверила шеф-повар.

Способ приготовления

Для того чтобы приготовить такой борщ, сначала нужно отварить насыщенный бульон на свинине с грушей и черносливом.

После того как мясо дошло до готовности – достать его и нарезать кубиками.

Это мясо снова забрасываем в кастрюлю, но уже с картофелем.

Через 15 минут бросаем капусту.

Пока это все отваривается, отдельно на сковороде нужно протушить морковь с луком, после чего туда еще докинуть натертую свеклу с уксусом и сахаром.

Когда овощи уже почти готовы – приправить все это томатной пастой и ждать полного приготовления.

В самом конце даем уши. Еще такой маленький секретик – добавляем топленый жир немного,

– отметила Котенко.

После этого еще немного борщ нужно подержать на огне, чтобы все продукты докипели. Всё, блюдо можно подавать.

Кто-то борщ наливает в обычную тарелку, а в этом ресторане для гастрономического разнообразия выбрали вместо тарелки капусту.

Завершают сервировку пампушками и сметаной.

Борщ в капусте / Фото ресторана "Канапа"

В Украине хотят ввести День борща

Недавно Министерство иностранных дел Украины предоставило номинационное досье для включения борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО . Это наделало нешуточную шумиху, особенно в России.

Планируют и выделить официальный праздник – национальный День борща. Его хотят отмечать каждую вторую субботу сентября. Инициаторами этой идеи были украинские рестораторы во главе с известным шеф-поваром Евгением Клопотенко.

Хотим показать ценность этого блюда. Все дома ели борщ и считали, что это такое домашнее блюдо, все его едят. Создание Дня борща и разных таких вещей – это все о важности блюда и популяризации его среди украинцев. Евгений Клопотенко Украинский кулинарный эксперт

Соответствующий проект на этот праздник уже зарегистрировали в Верховной Раде. Поэтому, вероятно, осенью вся Украина будет отмечать День борща.