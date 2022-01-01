Борщ має основний набір продуктів, який обов'язково потрібно покласти до каструлі. Це картопля, буряк, капуста, морква та цибуля.
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Борщ у капусті
"Головне в приготуванні, щоб борщ залишався однаковим завжди, доведений до смаку, жодних зайвих сторонніх присмаків, а також зовнішній вигляд", – зауважила шеф-кухарка Віталія Котенко.
Віталія Котенко / Фото проєкту USAID
Утім, скільки родин – стільки й рецептів борщу. Для того, аби зробити цю страву особливою, у кожної господині є свої секрети. До прикладу, одна готує з кукурудзою та айвою, а інша додає журавлину та гриби.
Водночас у ресторані, де працює Котенко, вже 7 років поспіль в борщ кидають грушу та чорнослив.
Зважаючи на те, що у нас буває багато туристі – це страва №1. Борщ завжди повинен бути в меню. Ми продаємо в день приблизно 40 – 60 літрів,
– запевнила шеф-кухарка.
Спосіб приготування
- Для того, аби приготувати такий борщ, спершу потрібно відварити насичений бульйон на свинині з грушею та чорносливом.
- Після того, як м'ясо дійшло до готовності – дістати його та нарізати кубиками.
- Це м'ясо знову закидаємо до каструлі, але вже з картоплею.
- Через 15 хвилин кидаємо капусту.
- Поки це все відварюється, окремо на сковорідці потрібно протушити моркву з цибулею, після чого туди ще докинути натертий буряк з оцтом та цукром.
- Коли овочі вже майже готові – приправити це все томатною пастою та чекати повного приготування.
В самому кінці даємо вуха. Ще такий маленький секретик – додаємо топленого жиру трішки,
– зауважила Котенко.
Після цього ще трохи борщ треба потримати на вогні, аби всі продукти докипіли. Все, страву можна подавати.
Хтось борщ наливає у звичайну тарілку, а у цьому ресторані для гастрономічної різноманітності обрали замість тарілки капусту.
Завершують сервірування пампушками та сметаною.
Борщ у капусті / Фото ресторану "Канапа"
В Україні хочуть запровадити День борщу
Планують і виокремити офіційне свято – національний День борщу. Його хочуть відзначати кожну другу суботу вересня. Ініціаторами цієї ідеї були українські ресторатори на чолі з відомим шеф-кухарем Євгеном Клопотенком.
Хочемо показати цінність цієї страви. Всі вдома їли борщ і вважали, що це така домашня страва, всі її їдять. Створення Дня борщу і різних таких речей – це все про важливість страви і популяризації її серед українців.
Відповідний проєкт щодо цього свята вже зареєстрували у Верховній Раді. Тож, ймовірно, восени уся Україна таки відзначатиме День борщу.