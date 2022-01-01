Борщ має основний набір продуктів, який обов'язково потрібно покласти до каструлі. Це картопля, буряк, капуста, морква та цибуля.

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Борщ у капусті

"Головне в приготуванні, щоб борщ залишався однаковим завжди, доведений до смаку, жодних зайвих сторонніх присмаків, а також зовнішній вигляд", – зауважила шеф-кухарка Віталія Котенко.



Віталія Котенко / Фото проєкту USAID

Утім, скільки родин – стільки й рецептів борщу. Для того, аби зробити цю страву особливою, у кожної господині є свої секрети. До прикладу, одна готує з кукурудзою та айвою, а інша додає журавлину та гриби.

Водночас у ресторані, де працює Котенко, вже 7 років поспіль в борщ кидають грушу та чорнослив.

Зважаючи на те, що у нас буває багато туристі – це страва №1. Борщ завжди повинен бути в меню. Ми продаємо в день приблизно 40 – 60 літрів,

– запевнила шеф-кухарка.

Спосіб приготування

Для того, аби приготувати такий борщ, спершу потрібно відварити насичений бульйон на свинині з грушею та чорносливом.

Після того, як м'ясо дійшло до готовності – дістати його та нарізати кубиками.

Це м'ясо знову закидаємо до каструлі, але вже з картоплею.

Через 15 хвилин кидаємо капусту.

Поки це все відварюється, окремо на сковорідці потрібно протушити моркву з цибулею, після чого туди ще докинути натертий буряк з оцтом та цукром.

Коли овочі вже майже готові – приправити це все томатною пастою та чекати повного приготування.

В самому кінці даємо вуха. Ще такий маленький секретик – додаємо топленого жиру трішки,

– зауважила Котенко.

Після цього ще трохи борщ треба потримати на вогні, аби всі продукти докипіли. Все, страву можна подавати.

Хтось борщ наливає у звичайну тарілку, а у цьому ресторані для гастрономічної різноманітності обрали замість тарілки капусту.

Завершують сервірування пампушками та сметаною.





Борщ у капусті / Фото ресторану "Канапа"

Цікаво! Нещодавно Міністерство закордонних справ України подало номінаційне досьє для включення борщу до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Це наробило неабиякого галасу, особливо в Росії.

В Україні хочуть запровадити День борщу

Планують і виокремити офіційне свято – національний День борщу. Його хочуть відзначати кожну другу суботу вересня. Ініціаторами цієї ідеї були українські ресторатори на чолі з відомим шеф-кухарем Євгеном Клопотенком.

Хочемо показати цінність цієї страви. Всі вдома їли борщ і вважали, що це така домашня страва, всі її їдять. Створення Дня борщу і різних таких речей – це все про важливість страви і популяризації її серед українців. Євген Клопотенко Український кулінарний експерт

Відповідний проєкт щодо цього свята вже зареєстрували у Верховній Раді. Тож, ймовірно, восени уся Україна таки відзначатиме День борщу.