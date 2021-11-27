Kia представила экологичный кроссовер: что о нем известно

Южнокорейская компания Kia показала обновленный внедорожник Kia Niro. Он будет доступен в трех версиях: гибридные (классический HEV и подключаемый PHEV) и электрический ("батарейный" BEV).

Авто презентовали в рамках международного автосалона Seoul Mobility Show в Сеуле. В компании подчеркивают, что транспортное средство являєтся максимально экологичным.

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Что известно

По словам разработчиков, Kia Niro упрощает ведение устойчивого образа жизни благодаря экологически чистым материалам, передовым технологиям и электрическим силовым агрегатам. Кроме того, автомобиль полностью удовлетворяет практические потребности клиентов.

Автомобиль Kia Niro / Фото

Одна из ключевых особенностей – специальный режим Greenzone Drive Mode, позволяющий переключать гибридный силовой агрегат на электротягу.

При отделке салона предпочтение отдали экоматериалам. К примеру:

обшивка потолка выполнена из переработанных обоев;

сиденья получили ткань из биополиуретана и волокон эвкалиптовых листьев;

использована краска на водной основе без вредных элементов.

Пока точной информации о характеристиках двигателя и трансмиссии нет. Сколько будет стоить автомобиль – также станет известно позже. Старт продаж запланирован на 2022 год.