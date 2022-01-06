Киану Ривз пожертвовал 70% своего гонорара за "Матрицу" на благотворительность

Голливудский актер Киану Ривз передал 70% своего гонорара за первую часть "Матрицы" на исследование лейкемии. За съемки в фильме он заработал 35 миллионов долларов.

Актер неслучайно направляет средства на изучение причин именно этой болезни. Много лет назад она вошла и в его семью.

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Что известно

В 1991 году сестре актера Ким диагностировали лейкемию. Киану сделал все, чтобы поддержать родного человека: продал свой дом и переехал, отложил съемки в "Матрице" и потратил на лечение 5 миллионов долларов.

Знаете, она всегда была рядом со мной. Я всегда буду рядом с ней,

– говорил он.

После 10 лет борьбы Ким выздоровела. Тогда актер решил основать благотворительный фонд, чтобы помогать больным раком.

Заметим, Киану Ривз давно известен своей благотворительной деятельностью. Актер нередко поддерживает коллег и направляет львиную долю заработанных средств нуждающимся. К примеру, процент гонораров за вторую и третью части "Матрицы" он передал команде визуальных эффектов. Ривз убежден, что именно они сделали фильм. В июне 2020 года Киану продал на аукционе 15-минутное свидание в Zoom. Деньги были переданы благотворительной организации Camp Rainbow Gold, поддерживающей онкобольных детей.