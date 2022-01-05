Социальный ролик создала британская благотворительная организация EMERGENCY в сотрудничестве с итальянским агентством Ogilvy. Он получил название "Каждый заслуживает будущего" (Everyone deserves a future).

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О проекте

Видео рассказывает историю матери и ребенка, проживающих в стране, охваченной войной. Сначала не происходит ничего сверхъестественного – девочка собирается в школу, как и каждый день. Однако в результате мама вынуждена расстаться с дочерью, ведь для нее она желает лучшей судьбы.

В рамках рекламной кампании ролик распространили в соцсетях. Кроме того, 100 плакатов с портретами жертв войны, авторами которых являются Джайлс Дьюли и Сибоман, развесили на станциях миланского метро.

"Драматические кадры афганских семей, которые привозят своих детей в аэропорт Кабула и отчаянно ищут возможности покинуть страну, в очередной раз показали нам, что война не приносит ничего, кроме насилия, отрицания основных прав человека, смерти и пренебрежения. Они также напомнили всем, что жертвами войны прежде всего мирные жители, женщины и дети. В 2022 году мы желаем, чтобы текущие конфликты в мире не игнорировались, и мы все могли работать вместе, чтобы действительно навсегда отменить войну", – говорит Росселла Миччио, президент EMERGENCY.

Важно! По данным ООН, к концу 2020 года 82,4 миллиона человек во всем мире были вынуждены покинуть свои дома из-за преследований, войн, насилий и нарушений прав человека.