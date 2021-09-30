Руководитель направления цифровизации Киева отметил, что использование IoT-технологий для управления городом является мировой практикой и обязательным элементом "умных городов".

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Мониторинг загрязнения воздуха

Петр Оленич рассказал, что Киев инвестирует в технологии и строит сеть IoT для сбора и анализа различных данных с различных датчиков в столице. Одна из сфер, где эти технологии уже успешно используют – контроль и мониторинг состояния экологии.

Загрязнение воздуха и проблемы экологии волнуют сегодня большинство людей. Что с этим делать? Городу необходимы данные и информация для принятия управленческих решений,

– убежден руководитель цифровизации столицы.

Он уверяет, что в отличие от других систем мониторинга "Киев цифровой" имеет возможность не только находить критические участки и информировать, но и быстро реагировать на проблемы. Поэтому сейчас столица расширяет сеть мониторинга качества воздуха с помощью IoT-технологий.

"Мы приняли лучший, проверенный опыт – решение подобные нашему уже успешно использует Мадрид, Сеул и другие "умные города", – рассказал Петр Оленич.

Публикация Петра Оленича:

Разумному городу – современные технологии.

Использование IoT-технологий для управления городом является мировой практикой и обязательным элементом "умных городов". Именно поэтому Киев инвестирует в технологии и строит сеть IoT для сбора и анализа различных данных с датчиков в столице.

Одна из сфер, где эти технологии уже успешно используют – контроль и мониторинг состояния экологии.

Загрязнение воздуха и проблемы экологии волнуют сегодня большинство людей. Что с этим делать?

Городу необходимы данные и информация для принятия управленческих решений. В отличие от других систем мониторинга, у нас есть возможность не только находить критические участки и информировать, но и быстро реагировать на проблемы.

В случае мониторинга состояния качества воздуха – использовать данные для выявления потенциальных источников загрязнения, разработки природоохранных мероприятий, градостроительного планирования и планирования транспортных потоков.

Каким образом?

Для этого город расширяет сеть мониторинга качества воздуха с помощью IoT-технологий. Мы взяли лучший, проверенный опыт – решение подобные нашему уже успешно использует Мадрид, Сеул и другие "умные города". Подробно читайте в Олег Половинко.

И напоследок: уже в следующем году в Киев Цифровой появится информация о состоянии воздуха в столице