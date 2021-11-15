Он появился в парке на Березняках. Это первая катальповая роща в Украине.

Интересно В Черновцах пересадили елки с помощью специальной техники

Что такое катальпа Это цветущее листопадное дерево семейства бегнониевых. Чаще встречается в теплых и субтропических регионах Северной Америки, Карибов, Восточной Азии. Имеет заметные листья в виде сердца и роскошный цвет. Деревья отличаются незабываемым ароматом.

Катальпа / Фото с открытых источников

Что известно

Ранее эта группа людей высадила невероятный сад нимфей на местном озере Тельбин. Рядом высадили и катальповые деревья. Такой пример, безусловно, вдохновляет. Киевляне убеждены, что нужно любить свой город и заботиться о его благоустройстве.

Инициативу жителей поддержали не только единомышленники, но и коммунальщики из КП УЗН Днепровского района. Уже летом зеленые насаждения будут дарить тень и насыщать воздух невероятно приятным ароматом.