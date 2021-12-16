В Киеве реку Лыбедь спасают от засорения

В столице проводят активную очистку реки Лыбедь от мусора. Так, на участке зафиксировано загрязнение длиной более 800 метров.

Работы продолжаются на участке реки от улицы Саперно-Слободской до урочища Лысая Гора (Голосеевский район). Подробнее о процессе рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

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Что известно

Службам пришлось временно изменить русло и отвести воду, ведь этот участок сложный и опасный из-за риска подтоплений. По состоянию на сегодняшний день специалистам удалось расчистить более 150 метров русла, в частности – вывезти почву и мусор.

Отмечают, что власти намерены полностью реконструировать легендарный объект. Так, вскоре могут запустить проект, в рамках которого реку превратят в безопасный и очищенный водоем, где будут созданы территории общественного пространства.

По словам Пантелеева, необходимо учесть каждую деталь:

природоохранные мероприятия;

расчистка берегов;

восстановление берегоукрепления;

определение зоны рекреации и прочее.

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