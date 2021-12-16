Роботи тривають на ділянці річки від вулиці Саперно-Слобідської до урочища Лиса Гора (Голосіївський район). Детальніше про процес розповів заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

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Що відомо

Службам довелось тимчасово змінити русло та відвести воду, адже ця ділянка складна і небезпечна через ризик підтоплень. Станом на сьогодні фахівцям вдалося розчистили понад 150 метрів русла, зокрема – вивезти ґрунт та сміття.

Зауважують, що влада має намір повністю реконструювати легендарний об'єкт. Так, незабаром можуть запустити проєкт, у межах якого річку перетворять на безпечну та очищену водойму, де будуть створені території громадського простору.

За словами Пантелеєва, необхідно врахувати кожну деталь:

природоохоронні заходи;

розчищення берегів;

відновлення берегоукріплення;

визначення зони рекреації та інше.

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