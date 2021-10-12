В Киеве завершили работу мобильные пункты приема техники: результаты экоакции

В течение двух суббот, 11 и 25 сентября, жители столицы имели возможность сдать бывшую в употреблении технику в специализированные пункты приема отходов. Украинцы сделали весомый вклад в спасение планеты! Результаты экоакции – далее в материале.

Благодаря работе мобильных пунктов приема отходов граждане не только освободили свои дома от хлама, но и протянули руку помощи окружающей среде.

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Сдавать электронные и электрические отходы на переработку – чрезвычайно важно. Если не утилизировать технику, она неизбежно попадет на свалки. Дело в том, что в ее составе содержатся вредные вещества, которые наносят сокрушительный вред нашей природе.

Результаты в цифрах

До 80% запчастей с нерабочей техники можно использовать повторно. Что касается остатков – они будут безопасно утилизированы без ущерба для экологии.

В общем удалось собрать:

1 102 единицы устаревшей техники;

323 килограмма различных аксессуаров и мелких отходов – проводов, батареек, дисков, в том числе 180 килограммов текстильных отходов.

Украинцы сдали на переработку:

57 стационарных телефонов;

53 мобильные телефоны;

47 телевизоров;

44 мониторы;

50 наушников;

27 чайников;

21 системный блок;

17 утюгов;

14 пылесосов;

12 бойлеров.

Полный текст публикации "Центра управления отходами":

Подводим итоги работы мобильных пунктов! В течение двух суббот сентября во киевлян была возможность бесплатно сдать на переработку старую технику, а также запчасти и аксессуары к ней. Мы благодарим каждого, кто нашел время провести ревизию у себя дома и принести нам свои электронные и электрические отходы. Вместе мы спасли планету от 1102 единиц устаревшей техники, которая могла оказаться на свалках, а взамен получит новую жизнь. Ведь напоминаем, что до 80% запчастей с нерабочей техники можно использовать повторно. А все остальное будет безопасно утилизированы без ущерба для природы. Также было собрано 323 кг различных аксессуаров и мелких отходов – проводов, батареек, дисков, среди них 180 кг текстильных отходов. В топе нашего сбора такая техника: стационарный телефон – 57 штук мобильный телефон – 53 штук телевизор – 47 штук монитор – 44 штуки наушники – 35 штук чайник – 27 штук системный блок – 21 штука утюг – 17 штук наушники – 15 штук пылесос – 14 штук бойлер – 12 штук Кстати, сейчас мы продолжаем сбор старой одежды и текстиля на изготовление лежанок, которые будут переданы в приюты для кошек и собак. Давайте дарить тепло четвероногим друзьям вместе? Если вы не успели воспользоваться нашей акцией, то не огорчайтесь, следите за нашими новостями, мы регулярно проводим выездной сбор отходов, поддерживая различные социальные, экологические и благотворительные инициативы. В частности, сдать свои отходы на утилизацию и переработку могли участники фестиваля "Эко-город" и благотворительного забега No Age Run. Что делать, если отходов много и везти их на мобильный пункт не вариант? Вы всегда можете заказать вывоз отходов по вашему адресу в Киеве или в ближайших пригородах. Или отправить их нам адресной доставкой – эта услуга актуальна не только для киевлян. Чтобы узнать детали, звоните по телефону +380980430303 или пишите на office@recycle.com.ua Наши менеджеры с удовольствием вас проконсультируют и помогут выбрать комфортный вариант – как избавиться от отходов и позаботиться об окружающей среде.