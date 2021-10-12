Завдяки роботі мобільних пунктів прийому відходів громадяни не лише звільнили свої помешкання від непотребу, а й протягнули руку допомоги навколишньому середовищу.

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Здавати електронні та електричні відходи на переробку – надзвичайно важливо. Якщо не утилізувати техніку, вона неминуче потрапить на звалища. Річ у тім, що у її складі містяться шкідливі речовини, які завдають нищівної шкоди нашому довкіллю. Важливо знати! До 80% запчастин з неробочої техніки можна використати повторно. Що ж до залишків – вони будуть безпечно утилізовані без шкоди для природи.

Результати у цифрах

Загалом вдалося зібрати:

1 102 одиниці застарілої техніки;

323 кілограми різноманітних аксесуарів та дрібних відходів – дротів, батарейок, дисків, зокрема 180 кілограмів текстильних відходів.

Українці здали на переробку:

57 стаціонарних телефонів;

53 мобільні телефони;

47 телевізорів;

44 монітори;

50 навушників;

27 чайників;

21 системний блок;

17 прасок;

14 порохотягів;

12 бойлерів.

Повний текст публікації "Центру управління відходами":

Підбиваємо підсумки роботи мобільних пунктів! Протягом двох субот вересня у киян була можливість безкоштовно здати на переробку стару техніку, а також запчастини та аксесуари до неї. Ми дякуємо кожному, хто знайшов час провести ревізію у себе вдома та принести нам свої електронні та електричні відходи. Разом ми врятували планету від 1102 одиниць застарілої техніки, яка могла опинитися на звалищах, а натомість отримає нове життя. Адже нагадуємо, що до 80% запчастин з неробочої техніки можна використати повторно. А все інше буде безпечно утилізовано без шкоди для природи. Також було зібрано 323 кг різноманітних аксесуарів та дрібних відходів – дротів, батарейок, дисків, серед них 180 кг текстильних відходів. В топі нашого збору така техніка: стаціонарний телефон – 57 штук мобільний телефон – 53 штук телевізор – 47 штук монітор – 44 штуки навушники – 35 штук чайник – 27 штук системний блок – 21 штука праска – 17 штук навушники – 15 штук порохотяг – 14 штук бойлер – 12 штук До речі, наразі ми продовжуємо збір старого одягу та текстилю на виготовлення лежанок, які будуть передані в притулки для котиків та песиків. Давайте дарувати тепло чотирилапим друзям разом? Якщо ви не встигли скористатися нашою акцією, то не засмучуйтеся, слідкуйте за нашими новинами, ми регулярно проводимо виїзний збір відходів, підтримуючи різноманітні соціальні, екологічні та благодійні ініціативи. Зокрема, здати свої відходи на утилізацію та переробку могли учасники фестивалю "Еко-місто" та благодійного забігу No Age Run. Що робити, якщо відходів багато і везти їх на мобільний пункт не варіант? Ви завжди можете замовити вивіз відходів за вашою адресою у Києві або у найближчих передмістях. Або ж відправити їх нам адресною доставкою – ця послуга актуальна не лише для киян. Щоб дізнатися деталі, телефонуйте за номером +380980430303 або пишіть на office@recycle.com.ua Наші менеджери залюбки вас проконсультують та допоможуть обрати комфортний варіант – як позбутися відходів та подбати про довкілля.