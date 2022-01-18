Киевлян приглашают на благотворительную экскурсию в филармонию: как принять участие

Киевлян приглашают на благотворительную экскурсию "Секреты Киевской филармонии". Главная цель – собрать средства для того, чтобы сделать столицу чище.

Мероприятие организует агентство "Капитан Киев" в поддержку инициативы "Киев, мой". Все изъятые средства будут направлены на приобретение специального очистительного аппарата.

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Цель – чистота

Активисты стремятся добиться максимальной чистоты в Киеве. Один из важных шагов – приобретение машины для удаления граффити Tornado ACS Elite. Ее стоимость – 583 000 гривен. Пока удалось собрать 161 000 гривен.

Что запланировали для участников

путешествие по концертным залам и за кулисами;

возможность осмотреть уголки, куда тяжело попасть обычному зрителю: "гараж" для роялей, комната солистов, кабинет художественного руководителя;

фортепианный концерт.

Если вы хотите посетить экскурсию, нужно зарегистрироваться по ссылке и внести благотворительное пожертвование. Мероприятие состоится 22 января в 12:00. Адрес локации: улица Крещатик 1/2, у входа в гостиницу Днепр (сбор группы).

К участию в мероприятии допускаются посетители, имеющие "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат или ПЦР-тест.

Полный текст публикации "Києве, мий":

У вас уже есть планы на субботу, 22 января?

Наши друзья из агентства Капитан Киев – экскурсии организуют благотворительную экскурсию "Секреты Киевской филармонии". Вы проведете время с пользой и поможете нам собрать средства на новую мойку для удаления граффити Tornado ACS Elite. Этот аппарат стоит 583 тысяч гривен, из которых уже собрано 161 тысяч гривен.

Экскурсия пройдет по филармонии, где участники посмотрят концертные залы, заглянут за их кулисы и посетят то, что обычный зритель редко видит "гараж" для роялей, комната солистов, кабинет художественного руководителя. В завершение экскурсии будет фортепианный концерт.

КОГДА: 22 января, 12:00

ГДЕ: ул. Крещатик 1/2, у входа в отель Днепр (сбор группы)

ВХОД: по благотворительным взносам.

Регистрация на запад — ссылка в комментариях

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