Захід організовує агенція "Капітан Київ" на підтримку ініціативи "Києве, мий". Усі вилучені кошти спрямують на придбання спеціального апарату, який видаляє графіті.

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Мета – чистота

Активісти прагнуть досягти максимальної чистоти у Києві. Один з важливих кроків – придбання машини для видалення графіті Tornado ACS Elite. Її вартість – 583 000 гривень. Наразі вдалося зібрати 161 000 грн.

Що запланували для учасників

подорож концертними залами та за лаштунками;

можливість оглянути куточки, куди важко потрапити звичайному глядачеві: "гараж" для роялів, кімната солістів, кабінет художнього керівника;

фортепіанний концерт.

Якщо ви бажаєте відвідати екскурсію, потрібно зареєструватися за посиланням та внести благодійну пожертву. Захід відбудеться 22 січня о 12.00. Адреса локації: вулиця Хрещатик 1/2, біля входу у готель Дніпро (збір групи).

Важливо! До участі у заході допускаються відвідувачі, які мають "жовтий" або "зелений" COVID-cертифікат або ПЛР-тест.

Повний текст публікації "Києве, мий":

У вас вже є плани на суботу, 22 січня?

Наші друзі з агенції Капітан Київ – екскурсії організовують благодійну екскурсію "Секрети Київської філармонії". Ви проведете час з користю і допоможете нам зібрати кошти на нову мийку для видалення графіті Tornado ACS Elite. Цей апарат коштує 583 тисячі гривень, з яких вже зібрано 161 тисячу гривень.

Екскурсія пройде філармонією, де учасники подивляться концертні зали, зазирнуть за їх лаштунки та відвідають те, що звичайний глядач рідко коли бачить – "гараж" для роялів, кімната солістів, кабінет художнього керівника. На завершення екскурсії буде фортепіанний концерт.

КОЛИ: 22 січня, 12:00

ДЕ: вул. Хрещатик 1/2, біля входу у готель Дніпро (збір групи)

ВХІД: за благодійними внесками.

Реєстрація на захід — лінк у коментарях

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