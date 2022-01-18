Захід організовує агенція "Капітан Київ" на підтримку ініціативи "Києве, мий". Усі вилучені кошти спрямують на придбання спеціального апарату, який видаляє графіті.
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Мета – чистота
Активісти прагнуть досягти максимальної чистоти у Києві. Один з важливих кроків – придбання машини для видалення графіті Tornado ACS Elite. Її вартість – 583 000 гривень. Наразі вдалося зібрати 161 000 грн.
Що запланували для учасників
- подорож концертними залами та за лаштунками;
- можливість оглянути куточки, куди важко потрапити звичайному глядачеві: "гараж" для роялів, кімната солістів, кабінет художнього керівника;
- фортепіанний концерт.
Якщо ви бажаєте відвідати екскурсію, потрібно зареєструватися за посиланням та внести благодійну пожертву. Захід відбудеться 22 січня о 12.00. Адреса локації: вулиця Хрещатик 1/2, біля входу у готель Дніпро (збір групи).
Повний текст публікації "Києве, мий":
У вас вже є плани на суботу, 22 січня?
Наші друзі з агенції Капітан Київ – екскурсії організовують благодійну екскурсію "Секрети Київської філармонії". Ви проведете час з користю і допоможете нам зібрати кошти на нову мийку для видалення графіті Tornado ACS Elite. Цей апарат коштує 583 тисячі гривень, з яких вже зібрано 161 тисячу гривень.
Екскурсія пройде філармонією, де учасники подивляться концертні зали, зазирнуть за їх лаштунки та відвідають те, що звичайний глядач рідко коли бачить – "гараж" для роялів, кімната солістів, кабінет художнього керівника. На завершення екскурсії буде фортепіанний концерт.
КОЛИ: 22 січня, 12:00
ДЕ: вул. Хрещатик 1/2, біля входу у готель Дніпро (збір групи)
ВХІД: за благодійними внесками.
Реєстрація на захід — лінк у коментарях
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