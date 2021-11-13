Коробки из опавших листьев: в Киевской области ферма будет продавать ягоды в экоупаковке

Мы живем в то время, когда представители самых разных отраслей стремятся внедрять дружественные в окружающей среде решения в своей деятельности. В частности, это касается упаковки фермерской продукции.

Так, фермеры заменяют пластик бумагой, картоном, деревянными ящичками и т.д. Однако некоторые идеи действительно впечатляют! К примеру, ягодная ферма "Озеряна", что в Киевской области, будет упаковывать голубику и землянику в пакеты и контейнеры, изготовленные из опавших листьев.

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Как это удалось

Отказаться от пластика и перейти на бумажную упаковку, фермерское хозяйство решило в 2019 году. Бесспорно, такое решение дороже, однако защита окружающей среды на предприятии составляла первоочередную важность. Далее состоялось знакомство с украинским экопроектом RE-leaf PAPER, который производит упаковку из опавших листьев.

На ранних этапах это было всего лишь идеей ученика сельской школы, который хотел показать свои способности в области науки по всей Украине, а возможно и всему миру. Серия экспериментов, проб и неудач с получением целлюлозы, пригодной для формирования бумаги, дала результаты, – рассказывают учредители.

В течение 4 месяцев специалисты работали над своим замыслом и уже осенью 2017 года им удалось представить прототипы бумаги, на которых можно было писать, рисовать, печатать. Кроме того, продукт обладал хорошими физико-механическими характеристиками.

Экобумага из опавших листьев / Фото RE-leaf

Перспективы

Представители хозяйства отмечают, что, несмотря на недостаточно благоприятные погодные условия, нынешний сезон был довольно удачным. Планируется продажа не только свежих ягод, но и замороженных. Это будут онлайн-заказы, а также реализация в некоторых магазинах. Вскоре ферма планирует расширять ассортимент, и речь идет не только о ягодах.

"Мы никогда не будем монокультурным хозяйством, поскольку считаю, что выращивать один вид ягод – это лотерея. Будем расширяться, но это уже будет не ягодная группа. Нас интересуют и другие ниши", – отмечает владелец фермы Ярослав Мовчун.

Экопапир из опавших листьев / Фото RE-leaf

Перспективы

Представители хозяйства отмечают, что, несмотря на недостаточно благоприятные погодные условия, нынешний сезон был довольно удачным. Планируется продажа не только свежих ягод, но и замороженных. Это будут онлайн-заказы, а также реализация в некоторых магазинах. Вскоре ферма планирует расширять ассортимент, и речь идет не только о ягодах.

"Мы никогда не будем монокультурным хозяйством, поскольку считаю, что выращивать один вид ягод – это лотерея. Будем расширяться, но это уже будет не ягодная группа. Нас интересуют и другие ниши", – отмечает владелец фермы Ярослав Мовчун.