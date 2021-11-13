Коробки з опалого листя: на Київщині ферма продаватиме ягоди в екопакуванні

Ми живемо в час, коли представники найрізноманітніших галузей прагнуть впроваджувати дружні до довкілля рішення у своїй діяльності. Зокрема, це стосується пакування фермерської продукції.

Так, фермери замінюють пластик папером, картоном, дерев'яними ящичками тощо. Однак деякі ідеї насправді вражають! До прикладу, ягідна ферма "Озеряна", що на Київщині, пакуватиме лохину та суницю в пакети та контейнери, виготовлені з опалого листя.

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Як це вдалося

Відмовитися від пластику і перейти на паперову упаковку фермерське господарство вирішило у 2019 році. Безперечно, таке рішення дорожче, однак захист довкілля для підприємства становило першочергову важливість. Далі відбулося знайомство з українським екопроєктом RE-leaf PAPER, який виготовляє упаковку з опалого листя.

На ранніх етапах це було всього лише ідеєю учня сільської школи, який хотів показати свої здібності в галузі науки всій Україні, а можливо і всьому світу. Серія експериментів, спроб і невдач з отриманням целюлози, придатної для формування паперу, дала результати, – розповідають засновники.

Впродовж 4 місяців фахівці працювали над своїм задумом, і вже восени 2017 року їм вдалося представити прототипи паперу, на яких можна було писати, малювати, друкувати. Крім того, продукт мав хороші фізико-механічні характеристики.

Екопапір з опалого листя / Фото RE-leaf

Перспективи

Представники господарства зауважують, що попри не досить сприятливі погодні умови цьогорічний сезон був досить вдалим. Плануються продажі не лише свіжих ягід, а й заморожених. Це будуть онлайн-замовлення, а також реалізація у деяких магазинах. Невдовзі ферма планує розширювати асортимент, і йдеться не лише про ягоди.

"Ми ніколи не будемо монокультурним господарством, оскільки вважаю, що вирощувати один вид ягід – це лотерея. Будемо розширюватись, але це вже буде не ягідна група. Нас цікавлять й інші ніші", – зазначає власник ферми Ярослав Мовчун.