Новинку запустила компания Bester. Она находится в Киевской области.

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Что известно

Предприятие занимается выращиванием осетровых видов рыб. В ассортименте производителя – рыбная продукция, в том числе черная и улитковая икра, поставляемые на экспорт. Отныне появится и традиционное украинское блюдо – холодец из осетра, а также пресервы из осетра в масле.

Пресервы из осетра в олии / Фото Bester

Мы начали экспериментировать, ведь немало режем свою рыбу и продавали ее порезанной. Однако это не очень выгодно, потому что рыбу покупают оптом по довольно низким ценам,

– рассказал директор и совладелец компании Bester Юрий Яременко.

Для того чтобы начать производство, специалисты:

разработали технические условия;

согласовали документ с Госпродпотребслужбой;

приобрели дополнительное оборудование.

Холодец из осетра / Фото iStock

По словам Юрия, эти позиции ориентированы исключительно на внутренний рынок. Дело в том, что пресервы имеют ограниченный срок годности, в отличие от консервов.

"Наши дистрибьюторы в США с удовольствием бы покупали их, но срок реализации короткий, и они не видят в этом экономического смысла", – объяснил директор компании.

Да и на этом компания останавливаться не планирует. Производитель активно работает над расширением линейки рыбной продукции.