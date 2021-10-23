Правда, соус имел свой секрет, который отличает его от обычного кетчонеза. И создан он специально для одного типа продуктов.

Стоит знать Откуда в МакДональдз такой вкусный кетчуп

Секрет кетчонеза

Евгений Клопотенко признался, что этот момент стал для него неожиданностью. Ведь в лучшей кулинарной школе мира он готовился к познанию больших кулинарных секретов.

Урок: соусы. Шеф делает майонез, добавляет кетчуп, смешивает. У меня возникает много вопросов. Вот просто очень много вопросов. Я никогда еще не чувствовал себя таким испуганным и растерянным. Пробую, а это на вкус прекрасно,

– вспоминает шеф-повар.

По его словам, после ощущения вкуса вопросов стало еще больше. И как выяснилось, это – соус-коктейль, а весь его секрет в одном из ингредиентов. К нему шеф добавил несколько капель коньяка.

"Оказывается, он создан для морепродуктов. Шеф тогда научил меня есть этот соус с креветками и больше ни с чем. Наверное, самое простое и гениальное сочетание в моей жизни", – признался Евгений Клопотенко.

Кетчонез с креветками: видео от Евгения Клопотенка

Публикация Евгения Клопотенка:

Расскажу вам историю о том, как меня научили готовить кетчонез в лучшей кулинарной школе мира. Итак, все происходило по следующему сценарию. Париж, Le Cordon Bleu, я настроен на познание больших кулинарных секретов, романтика. Урок: соусы. Шеф делает майонез, добавляет кетчуп, смешивает. У меня возникает много вопросов. Вот прям очень много вопросов. Я никогда еще не чувствовал себя таким испуганным и потерянным. Пробую, а это на вкус прекрасно. Вопросов становится еще больше. Оказывается, это соус коктейль. Оказывается, его смысл в нескольких каплях коньяка. Оказывается, он создан для морепродуктов. Шеф тогда научил меня есть этот соус с креветками и больше ни с чем.

Наверное, самое простое и гениальное сочетание в моей жизни. Креветки я смазываю маслом, добавляю соль и перец, кладу на решетку (да, она существует в духовках не для того, чтобы быть полочкой для форм, на ней можно готовить), включаю режим гриля (он в Franke топ для таких целей) и запекаю. Ингредиенты для соуса: 2 желтка, 125 – 150 миллилитров растительного масла, 1 чайная ложка сладкой горчицы, 1 столовая ложка лимонного сока, 2 столовые ложки коньяка, 1 – 2 столовые ложки кетчупа, соль, перец. Смешиваете желтки с горчицей, лимоном, солью и перцем. Осторожно, очень тоненько вливаете масло и постоянную работаете венчиком, пока не получится густой соус. Затем кетчуп, коньяк, перемешать с креветками совместить и от восторга зостогнаты. Цем.