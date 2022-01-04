Еда всегда служила инструментом, помогающим продемонстрировать культуру и самобытность определенной страны. Яркая, разнообразная и неповторимая украинская кухня имеет множество ценителей по всему миру.

Интересно В капусте и с черносливом: как приготовить трендовый борщ, от которого "млеют" туристы

О книге

"Украина. Еда и история" (UKRAINE. Food & History) издана Украинским институтом в сотрудничестве с проектом "Едакультура". Книга номинирована на премию в двух категориях: "История кулинарии" и "Восточная Европа".

Цель – представить украинскую кухню как культурное достояние и часть нематериального наследия Украины. Авторы издания убеждены: Украине есть что предложить миру.

Между кухнями Украины и ее соседей – стран Центральной и Восточной Европы много общего. Но и есть и то, что формирует неповторимый образ украинской кухни,

– отмечают в Украинском институте.

В книге читатели найдут:

прошлое и настоящее украинской кухни;

гастрономические особенности в зависимости от регионов;

актуальные и современные кулинарные традиции Украины;

простые рецепты блюд;

локальные продукты;

украинские блюда-визитки;

техники обработки и хранения продуктов;

особенности представления украинской кухни – вид блюда, посуда, атмосфера, декорирование стола.

Справка: Gourmand Awards – премия, выбирающая лучшие книги о культуре потребления пищи и напитков по всему миру. Основана в 1995 году. Специалисты отмечают, что шанс попасть в номинации Gourmand Awards и получить награду составляет всего 1%.

"Украина. Еда и история": смотрите видео

Полный текст публикации Украинского института:

Книга "Украина. Еда и история" попала в две номинации международной премии Gourmand Awards.

Начавшаяся в 1995 году, премия выбирает лучшие книги о культуре потребления пищи и напитков во всем мире. Организаторы отмечают, что шанс попасть в список наград Gourmand Awards составляет всего 1%.

"Украина. Еда и история" получила номинации в категориях "История кулинарии" и "Восточная Европа". Книгу издал Украинский институт совместно с Едакультурой. Издание представляет украинскую кухню как культурное достояние и часть нематериального наследия Украины.

Читать книгу на украинском и английском: https://ui.org.ua/ukrayina-yizha-ta-istoriya/

Больше о премии World Cookbook Fair – Gourmand International – Gourmand Awards: https://www.cookbookfair.com/