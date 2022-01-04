Книга "Украина. Еда и история" попала в две номинации международной премии Gourmand Awards
Источник:фейсбук Украинского института
Отечественную гастро-книгу "Украина. Еда и история" номинировали на престижную премию Gourmand Awards. Издание отметили в двух номинациях.
Еда всегда служила инструментом, помогающим продемонстрировать культуру и самобытность определенной страны. Яркая, разнообразная и неповторимая украинская кухня имеет множество ценителей по всему миру.
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О книге
"Украина. Еда и история" (UKRAINE. Food & History) издана Украинским институтом в сотрудничестве с проектом "Едакультура". Книга номинирована на премию в двух категориях: "История кулинарии" и "Восточная Европа".
Цель – представить украинскую кухню как культурное достояние и часть нематериального наследия Украины. Авторы издания убеждены: Украине есть что предложить миру.
Между кухнями Украины и ее соседей – стран Центральной и Восточной Европы много общего. Но и есть и то, что формирует неповторимый образ украинской кухни,
– отмечают в Украинском институте.
В книге читатели найдут:
- прошлое и настоящее украинской кухни;
- гастрономические особенности в зависимости от регионов;
- актуальные и современные кулинарные традиции Украины;
- простые рецепты блюд;
- локальные продукты;
- украинские блюда-визитки;
- техники обработки и хранения продуктов;
- особенности представления украинской кухни – вид блюда, посуда, атмосфера, декорирование стола.
"Украина. Еда и история": смотрите видео
Полный текст публикации Украинского института:
Книга "Украина. Еда и история" попала в две номинации международной премии Gourmand Awards.
Начавшаяся в 1995 году, премия выбирает лучшие книги о культуре потребления пищи и напитков во всем мире. Организаторы отмечают, что шанс попасть в список наград Gourmand Awards составляет всего 1%.
"Украина. Еда и история" получила номинации в категориях "История кулинарии" и "Восточная Европа". Книгу издал Украинский институт совместно с Едакультурой. Издание представляет украинскую кухню как культурное достояние и часть нематериального наследия Украины.
Читать книгу на украинском и английском: https://ui.org.ua/ukrayina-yizha-ta-istoriya/
Больше о премии World Cookbook Fair – Gourmand International – Gourmand Awards: https://www.cookbookfair.com/