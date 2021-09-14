Решение призвано создать более инклюзивную рабочую силу и предоставить экономические возможности для женщин во всех сферах. Индийская компания также инвестировала в обучение и повышение квалификации основных производственных навыков женщин.

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Проблематика

Дело в том, что в Индии уровень занятости женщин значительно ниже по сравнению со многими ее соседями, а тем более с Западом. По некоторым оценкам, женщины в Индии составляют лишь 15% трудового коллектива. Корень проблемы кроется в традиционных консервативных взглядах, которых придерживается большинство индийского общества. Принято считать, что женщина должна сидеть дома и заботиться о детях.

Предоставление женщинам экономических возможностей влияет не только на уровень жизни их и их семей, а и улучшает всего общества. Предполагается, что простое обеспечение паритета женщин в составе рабочей силы может увеличить ВВП Индии на 27%.

Ola Futurefactory станет крупнейшим в мире заводом только для женщин и единственным в мире автопроизводителем, который полностью состоит из женщин,

– отметил генеральный директор Ola Electric Бхаве Аггарвал.

Электроскутеры Ola будут производить только женщины: смотрите видео

Об электроскутерах

Электроскутеры Ola S1 и S1 Pro представили в августе 2021 года. Они привлекли внимание индустрии не только своим высокотехнологичным дизайном, но и доступной стартовой ценой – от 1 050 до 1 350 долларов США.

Завод Futurefactory планирует производить 2 миллиона скутеров в год, а впоследствии – выйти на 10 миллионов год. Уже в следующем году компания намерена поставить 15% электроскутеров.



