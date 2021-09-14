Компания Ola Electric, производящая электроскутеры, трудоустроит 10 000 женщин: почему это важно

Популярные электроскутеры Ola, которые развивают скорость до 112 километров в час, будут производить исключительно женщины. Для этого компания возьмет на работу около 10 000 сотрудниц. Кроме того, менеджмент также будут возглавлять только представительницы женского пола.

Решение призвано создать более инклюзивную рабочую силу и предоставить экономические возможности для женщин во всех сферах. Индийская компания также инвестировала в обучение и повышение квалификации основных производственных навыков женщин.

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Проблематика

Дело в том, что в Индии уровень занятости женщин значительно ниже по сравнению со многими ее соседями, а тем более с Западом. По некоторым оценкам, женщины в Индии составляют лишь 15% трудового коллектива. Корень проблемы кроется в традиционных консервативных взглядах, которых придерживается большинство индийского общества. Принято считать, что женщина должна сидеть дома и заботиться о детях.

Предоставление женщинам экономических возможностей влияет не только на уровень жизни их и их семей, а и улучшает всего общества. Предполагается, что простое обеспечение паритета женщин в составе рабочей силы может увеличить ВВП Индии на 27%.

Ola Futurefactory станет крупнейшим в мире заводом только для женщин и единственным в мире автопроизводителем, который полностью состоит из женщин,

– отметил генеральный директор Ola Electric Бхаве Аггарвал.

Электроскутеры Ola будут производить только женщины: смотрите видео

Об электроскутерах

Электроскутеры Ola S1 и S1 Pro представили в августе 2021 года. Они привлекли внимание индустрии не только своим высокотехнологичным дизайном, но и доступной стартовой ценой – от 1 050 до 1 350 долларов США.

Завод Futurefactory планирует производить 2 миллиона скутеров в год, а впоследствии – выйти на 10 миллионов год. Уже в следующем году компания намерена поставить 15% электроскутеров.



