В Кропивницком собирают одежду, игрушки и валентинки для детей-сирот

Активисты собирают одежду, игрушки, средства гигиены, вкусности и валентинки для детей, которых воспитывают в детском доме "Перлинка". Он расположен в селе Войновка Александрийского района Кировоградской области.

В детском доме Войновки воспитывают 50 девушек и парней в возрасте от трех лет. Подарки для них собирают в День святого Валентина, который отмечают 14 февраля.

Обратите внимание Благодаря благотворителям: в больницах будут бесплатно выдавать наборы со средствами гигиены

Подарки для детей-сирот

Организовали благотворительную инициативу крапивничанки Анастасия Бурага и Наталья Говорина. Последняя звонила директору детского дома и спрашивала, что нужно деткам:

детские средства гигиены (шампуни, подгузники, ушные палочки, мыло, прокладки);

игрушки для малышей и настольные игры, альбомы для рисования, тетради и ручки, краски и карандаши, пазлы, фломастеры, книги;

одежда (без пятен и дыр);

вкусности.

Также в подарки инициаторы предлагают купить открытки-валентинки и написать пожелания.

На наш сбор откликнулось местное кафе, и они испекут 50 штук печенья в форме сердца. А в шестой школе, где учится моя дочь, сделают валентинки с пожеланиями. Каждую из них мы добавим в печенье и раздадим детям,

– рассказала Наталья.

Вещи можно принести в Кропивницкий Гончаренко центр по адресу: улица Большая Перспективная, 4а, второй этаж. На выходных Наталья и Анастасия повезут в детский дом.