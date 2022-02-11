У Кропивницькому збирають одяг, іграшки та валентинки для дітей-сиріт

Активісти збирають одяг, іграшки, засоби гігієни, смаколики та валентинки для дітей, яких виховують у дитячому будинку "Перлинка". Той розташований у селі Войновка Олександрійського району Кіровоградської області.

У дитячому будинку Войнівки виховують 50 дівчат та хлопців віком від трьох років. Подарунки для них збирають до Дня святого Валентина, який відзначають 14 лютого.

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Подарунки для дітей-сиріт

Організували благодійну ініціативу кропивничанки Анастасія Бурага та Наталя Говоріна. Остання телефонувала директору дитячого будинку й запитувала, що потрібно діткам:

дитячі засоби гігієни (шампуні, підгузки, вушні палички, мило, прокладки);

іграшки для малюків і настільні ігри, альбоми для малювання, зошити та ручки, фарби та олівці, пазли, фломастери, книжки;

одяг (без плям та дірок);

смаколики.

Також до подарунків ініціаторки пропонують купити листівки-валентинки та написати побажання.

На наш збір відгукнулась місцева кав'ярня, і вони спечуть 50 штук печива у формі серця. А в шостій школі, де вчиться моя донька, зроблять валентинки з побажаннями. Кожну з них ми додамо до печива та роздамо дітям,

– розповіла Наталя.

Речі можна принести в Кропивницький Гончаренко центр за адресою: вулиця Велика Перспективна, 4а, другий поверх. На вихідних Наталя та Анастасія повезуть їх у дитячий будинок.