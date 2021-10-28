Новый прототип – это первый кирпич, изготовленный из переработанного материала. В компании утверждают, что он отвечает требованиям качества и безопасности.

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Экологический прототип

За последние три года материаловеды и инженеры испытали более 250 вариантов материалов из термопластика и сотни других видов пластмасс. Результатом этих усилий стал полученный прототип.

Мы очень рады этому прорыву. Наибольший вызов на пути к экологичности – это переосмысление и создание новых материалов, которые будут такими же долговечными, крепкими и высококачественными, как и нынешние кирпичики,

– подчеркнул вице-президент LEGO по экологичности Тим Брукс.

Правда, чтобы кирпичики из переработанного пластика появились в продукции, компании еще нужно некоторое время. В частности, этап тестирования продлится еще не менее года.

Любопытно. По подсчетам компании, в среднем, литровая ПЭТ-бутылка содержит достаточно сырья для изготовления десяти кирпичиков LEGO 2x4.