В Лубнах высадили дубовый лес в память о ликвидаторах ЧАЭС

В Лубнах Полтавской области представители чернобыльских организаций высадили 400 деревьев на Печаль-горе. Планировали акцию еще с весны, когда отмечали 35 годовщину ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Новый дубовая роща высадили совместно представители чернобыльских организаций, местной власти и ученики местного лесотехнического колледжа.

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В рамках инициативы "Создаем лес вместе" удалось высадить 400 саженцев дубов черешчатого и красных. Кроме того, на местном аллеи памяти чернобыльцев подсадили березки.

Надеемся, эта акция станет доброй традицией и новые деревья не только хранить память о тех, кто защищает наше мирное будущее, но и станут свидетелями новой счастливой жизни наших детей и внуков,

– отметили организаторы.

В Лубнах высадили дубовую рощу: смотрите фото

Печаль-гора или Курган скорби – это первый в Украине памятник жертвам Голодомора. Его открыли вблизи Лубен в 1993 году.

Лубны на Полтавщине: карта