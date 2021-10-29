Аукцион пройдет в воскресенье, 31 октября. Организатор проекта – благотворительный фонд "Родные". Инициативу реализуют уже во второй раз. По информации учредителей, в прошлом году удалось собрать 353 тысячи гривен.
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Что известно
Свои работы представят 14 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Они создавали картины и скульптуры вместе со львовскими художниками.
Работы детей / Фото "Общественное"