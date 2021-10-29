Во Львове на благотворительном аукционе продадут работы, созданные детьми-сиротами
29 октября 2021 , 20:31Читати новину українською
Источник:"Cуспільне"
В скором времени во Львове пройдет благотворительный аукцион "Родственные". В рамках мероприятия будут экспонироваться предметы искусства, созданные детьми в партнерстве с местными художниками.
Аукцион пройдет в воскресенье, 31 октября. Организатор проекта – благотворительный фонд "Родные". Инициативу реализуют уже во второй раз. По информации учредителей, в прошлом году удалось собрать 353 тысячи гривен.
Интересно Семейная комната во Львове: как маленькие пациенты поправляются и занимаются благотворительностью
Что известно
Свои работы представят 14 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Они создавали картины и скульптуры вместе со львовскими художниками.Важно! Часть средств будет направлена на обустройство мастерских для детей, которые хотят творить. А 50% от продажи работы идет на счет ребенка-автора, которыми он сможет распоряжаться после 18-ти лет.
Работы детей / Фото "Общественное"