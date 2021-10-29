Во Львове на благотворительном аукционе продадут работы, созданные детьми-сиротами

В скором времени во Львове пройдет благотворительный аукцион "Родственные". В рамках мероприятия будут экспонироваться предметы искусства, созданные детьми в партнерстве с местными художниками.

Аукцион пройдет в воскресенье, 31 октября. Организатор проекта – благотворительный фонд "Родные". Инициативу реализуют уже во второй раз. По информации учредителей, в прошлом году удалось собрать 353 тысячи гривен.

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Что известно

Свои работы представят 14 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Они создавали картины и скульптуры вместе со львовскими художниками.

Часть средств будет направлена ​​на обустройство мастерских для детей, которые хотят творить. А 50% от продажи работы идет на счет ребенка-автора, которыми он сможет распоряжаться после 18-ти лет.

Работы детей / Фото "Общественное"