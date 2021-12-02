Во Львове начали пилотный проект по утилизации лекарства

Во Львове призывают просроченное и ненужное лекарство приносить в специальные контейнеры в аптеках города. Так их можно правильно и безопасно утилизировать.

Проект сбора опасных отходов начали совместно с Zero Waste Lviv и управление экологии и природных ресурсов департамента градостроительства Львовского горсовета.

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Утилизация лекарств

Начальница управления экологии отмечает, что лекарства и особенно антибиотики должны перестать попадать в окружающую среду.

Попадание антибиотиков в окружающую среду делает бактерии резистентными к антибиотикам, поэтому имеющиеся лекарства перестают работать, когда человек на лечении антибиотиками.

– объяснила Александра Сладкова.

В рамках пилотного проекта утилизировать лекарство можно до 14 декабря по адресам:

площадь Мицкевича, 8 (аптека D.S.),

улица Гринченко, 5 (аптека D.S.),

проспект Червоной Калины, 36 (аптека D.S., ТЦ "Шувар"),

улица Кульпарковская, 226а (ТРЦ "Victoria Gardens"),

улица Медовой Пещеры, 1 (6-я поликлиника Львова).

а также на всех стоянках городкого Экобуса.

Публикация Александры Сладковой:

Переберите аптечку и утилизируйте просроченные и ненужные медикаменты безопасно!

Zero Waste Lviv и Управление экологии и природных ресурсов департамента градостроительства ЛГС начинают проект соберу еще один вид опасных отходов – медпрепаратов из домашней аптечки. Ведь лекарства и особенно антибиотики должны перестать попадать в окружающую среду. Попадание антибиотиков в окружающую среду делает бактерии резистентными к антибиотикам, поэтому имеющиеся лекарства перестают работать когда человек на лечении антибиотиками.

Сдавать лекарства на обезвреживание можно до 14 декабря по адресам:

площадь Мицкевича, 8 (аптека D.S.)

улица Гринченко, 5 (аптека D.S.)

проспект Червоной Калины, 36 (аптека D.S., ТЦ "Шувар")

улица Кульпарковская, 226а (ТРЦ "Victoria Gardens")

улица Медовой Пещеры, 1 (6-я поликлиника города Львова)

а также на всех стоянках Экобуса города

Мы подведем итоги сбора и будем иметь больше аргументов при составлении предложений бюджета на следующий год.