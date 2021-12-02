У Львові розпочали пілотний проєкт з утилізації ліків
Джерело:Олександра Сладкова у фейсбуці
У Львові закликають протерміновані та непотрібні ліки приносити у спеціальні контейнери у аптеках міста. Так їх можна правильно й безпечно утилізувати.
Проєкт збору небезпечних відходів розпочали спільно Zero Waste Lviv й управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міськради.
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Утилізація ліків
Начальниця упраління екології наголошує, що ліки й особливо антибіотики повинні перестати потрапляти в довкілля.
Потрапляння антибіотиків в довкілля робить бактерії резистентними до антибіотиків, відтак наявні ліки перестають працювати коли людина на лікуванні антибіотиками,
– пояснила Олександра Сладкова.
У межах пілотного проєкту утилізувати ліки можна до 14 грудня за адресами:
- площа Міцкевича, 8 (аптека D.S.),
- вулиця Грінченка, 5 (аптека D.S.),
- проспект Червоної Калини, 36 (аптека D.S., ТЦ "Шувар"),
- вулиця Кульпарківська, 226а (ТРЦ "Victoria Gardens"),
- вулиця Медової Печери, 1 (6-та поліклініка міста Львова).
- а також на всіх стоянках Екобуса міста.
Публікація Олександри Сладкової:
Переберіть свою аптечку й утилізуйте протерміновані та непотрібні медикаменти безпечно!
Zero Waste Lviv та Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування ЛМР розпочинають проект зберу ще одного виду небезпечних відходів – медпрепаратів з домашньої аптечки. Адже ліки, й особливо антибіотики, мають перестати потрапляти в довкілля. Потрапляння антибіотиків в довкілля робить бактерії резистентними до антибіотиків, відтак наявні ліки перестають працювати коли людина на лікуванні антибіотиками.
Здативати ліки на знешкодження можна до 14 грудня за адресами:
площа Міцкевича, 8 (аптека D.S.)
вулиця Грінченка, 5 (аптека D.S.)
проспект Червоної Калини, 36 (аптека D.S., ТЦ "Шувар")
вулиця Кульпарківська, 226а (ТРЦ "Victoria Gardens")
вулиця Медової Печери, 1 (6-та поліклініка міста Львова)
а також на всіх стоянках Екобуса міста
Ми підведемо підсумки збору і матимемо більше аргументів при складанні пропозицій бюджету на наступний рік.