Львовян призывают поддержать стариков: как это сделать

Всех неравнодушных призывают поддержать стариков из хосписа в Журавном (Жидачевщина) и Подбугского гериатрического пансионата (Дрогобыччина). Так, для бабушек и дедушек собирают еду, вещи и средства на закупку самого необходимого.

Посетить нуждающихся волонтеры планируют в канун Дня Святого Николая. Помимо предметов первой необходимости для них хотят подготовить индивидуальные подарки.

Стоит знать "День пижам": звезды приглашают украинцев принять участие в благотворительном флешмобе

Почему это важно

Благотворительность давно перестала быть мейнстримом. Сегодня это неотделимая ценность сознательных людей. Всего в заведениях проживают 147 стариков – 30 в хосписе и 117 в пансионате. Конечно, в масштабе страны такое количество – капля в море. В каждом поселке и городе проживают люди, которые не могут себе позволить базовые вещи. Все из-за жалких пенсий и отсутствия родственников, которые могут о них позаботиться.

Безусловно, каждый отдельный член общества не может в корне изменить ситуацию. Однако мы можем объединяться и популяризировать поддержку ближнего среди широкого круга! Подарить улыбку старикам – не сложно. Они так нуждаются в нашем участии и внимании…

Старикам нужна помощь / Фото София Счастливая

Что нужно

Организаторы благотворительной инициативы просят передавать:

подгузники;

пеленки;

моющие дезинфицирующие средства;

одноразовые маски;

продукты долгого хранения (сгущенка, крупы, сахар, мука, соль, масло).

Если вы хотите присоединиться к сбору средств – реквизиты для переводов: 5363542602947401 (Муцин Руслан).