Львовян призывают поддержать стариков: как это сделать
Источник:"Твоє місто"
Всех неравнодушных призывают поддержать стариков из хосписа в Журавном (Жидачевщина) и Подбугского гериатрического пансионата (Дрогобыччина). Так, для бабушек и дедушек собирают еду, вещи и средства на закупку самого необходимого.
Посетить нуждающихся волонтеры планируют в канун Дня Святого Николая. Помимо предметов первой необходимости для них хотят подготовить индивидуальные подарки.
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Почему это важно
Благотворительность давно перестала быть мейнстримом. Сегодня это неотделимая ценность сознательных людей. Всего в заведениях проживают 147 стариков – 30 в хосписе и 117 в пансионате. Конечно, в масштабе страны такое количество – капля в море. В каждом поселке и городе проживают люди, которые не могут себе позволить базовые вещи. Все из-за жалких пенсий и отсутствия родственников, которые могут о них позаботиться.
Безусловно, каждый отдельный член общества не может в корне изменить ситуацию. Однако мы можем объединяться и популяризировать поддержку ближнего среди широкого круга! Подарить улыбку старикам – не сложно. Они так нуждаются в нашем участии и внимании…
Старикам нужна помощь / Фото София Счастливая
Что нужно
Организаторы благотворительной инициативы просят передавать:
- подгузники;
- пеленки;
- моющие дезинфицирующие средства;
- одноразовые маски;
- продукты долгого хранения (сгущенка, крупы, сахар, мука, соль, масло).