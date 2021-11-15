Відвідати нужденних волонтери планують напередодні Дня Святого Миколая. Окрім предметів першої необхідності, для них хочуть підготувати індивідуальні подарунки.

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Чому це важливо

Благодійність давно перестала бути мейнстримом. Сьогодні це невіддільна цінність свідомих людей. Загалом у закладах, які волонтери відвідають 10 – 12 грудня, проживають 147 стареньких – 30 у хоспісі та 117 у пансіонаті. Звісно, у масштабі країни така кількість – крапля в морі. У кожному селищі та місті проживають люди, які не можуть дозволити собі базові речі. Усе через жалюгідні пенсії та відсутність родичів, які можуть про них подбати.

Безперечно, кожен окремий член суспільства не може самостійно змінити ситуацію. Однак ми можемо об'єднуватися та популяризувати підтримку ближнього серед широкого загалу! Подарувати усмішку стареньким не складно. Вони так потребують нашої участі та уваги…

Стареньким потрібна допомога / Фото Софія Щаслива

Що потрібно

Організатори благодійної ініціативи просять передавати:

підгузки;

пелюшки;

миючі дезінфікуючі засоби;

одноразові маски;

продукти довгого зберігання (згущене молоко, крупи, цукор, мука, сіль, олія).

Важливо! Якщо ви хочете долучитися до збору коштів – реквізити для переказів: 5363542602947401 (Муцин Руслан).