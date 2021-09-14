Мальчик спроектировал дом на дереве и сдает его в аренду: цель – помогать детям
Источник:Insider
Эли Сильвестру из Северной Каролины (США) всего 9 лет, а ему уже удалось воплотить свою мечту – спроектировать и построить дом на дереве. Теперь юный архитектор сдает помещения в аренду на Airbnb.
Мальчик занимался домиком на дереве в течение нескольких лет. В этом году ему удалось его достроить. После того как его творение выставили на Airbnb в мае, мальчик получил 21 бронирование.
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Работать над проектом мальчик начал в возрасте 6 лет. Поразительно, но он частично профинансировал строительство. Он делит прибыль с матерью, а свою долю отдает на благотворительность с целью помощи местным семьям.
Как это удалось
О домике на дереве Эли мечтал с детства. Однако мама предупредила мальчика, для этого нужны средства.
Проект был направлен на то, чтобы расширить его понимание математики, создания и покупки вещей, и научить общаться с людьми,
– отметила мать мальчика Рейчел.
Поэтому мальчик начал заниматься ремесленничеством. Ему удалось заработать 4 800 долларов, продавая рамки для картин, магниты и прочее. Все средства мальчик вложил в реализацию своего замысла. Более того, он просил родственников и даже Санту дарить деньги на Дни рождения и Рождество, чтобы собрать 10 000 долларов на плитку, черепицу и фанеру. Еще 9 000 долларов инвестировала иметь Эли.
Рейчел вспоминает, как мальчик сказал: "Я хочу выставить свой домик на дереве на Airbnb в следующем году. Прибыль мы поделим 50/50".
Отец Эли – ландшафтный дизайнер. Именно он помог мальчику научиться пользоваться инструментами, строить тропы, измерять и распиливать древесину.
Что известно о домике
Загородный дом вмещает четыре человека. В домике на дереве есть:
- гостиная с телевизором, диваном и камином;
- две односпальные кровати на чердаке;
- зона кухни с чайником, минихолодильником и плитой;
- ванная комната с туалетом;
- терраса, качели и батут.
У домика есть зона для костра, а также гости могут воспользоваться принадлежностями для барбекю. Неподалеку расположен спуск, ведущий к озеру.
Цель мальчика – творить добро
Эли использует свою долю прибыли для проведения благотворительных акций для местного населения. Мальчик собирается накормить 10 семей на День Благодарения. После этого он хотел бы провести с ними время в Fun Factory, где есть картинги и аркады. Кроме того, юный предприниматель экономит средства, чтобы выделить по 20 – 30 долларов для детей. Так, они смогут приобрести себе игрушки в магазине Walmart.
Домик на дереве, который смастерил 9-летний мальчик / Фото Airnb