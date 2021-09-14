Хлопчик спроєктував будинок на дереві та здає його в оренду: мета – допомагати дітям

Елі Сильвестру з Північної Кароліни (США) лише 9 років, а йому вже вдалося втілити свою мрію – спроєктувати й побудувати будинок на дереві. Тепер юний архітектор здає помешкання в оренду на Airbnb.

Хлопчик займався будиночком на дереві впродовж декількох років. Цього року йому вдалося його добудувати. Після того, як його творіння виставили на Airbnb у травні, хлопчик отримав 21 бронювання.

Не пропустіть Сімейна кімната у вінницькій лікарні звела друзів, які не бачилися кілька років

Працювати над проєктом хлопчик розпочав у віці 6 років. Вражає, але він частково профінансував будівництво. Він ділить прибуток з матір'ю, а свою частку віддає на благодійність з метою допомоги місцевим сім'ям.

Як це вдалося

Про будиночок на дереві Елі мріяв з дитинства. Проте мама попередила хлопчика, що для цього потрібні кошти.

Проєкт був спрямований на те, щоб розширити його розуміння математики, створення та покупки речей, та навчити спілкуватися з людьми,

– відзначила мати хлопчика Рейчел.

Тож хлопчик розпочав займатися ремісничою справою. Йому вдалося заробити 4 800 доларів, продаючи рамки для картин, магніти та інше. Усі кошти хлопчик вклав у реалізацію свого задуму. Ба більше, він просив родичів та навіть Санту дарувати гроші на Дні народження й Різдво, аби назбирати 10 000 доларів на плитку, черепицю та фанеру. Ще 9 000 доларів інвестувала мати Елі.

Рейчел згадує, як хлопчик сказав: "Я хочу виставити свій будиночок на дереві на Airbnb наступного року. Прибуток ми поділимо 50/50".

Батько Елі – ландшафтний дизайнер. Саме він допоміг хлопчику навчитися користуватися інструментами, будувати стежки, вимірювати й розпилювати деревину.

Що відомо про будиночок

Заміський будинок вміщує чотири особи. У будиночок на дереві є:

вітальня з телевізором, диваном і каміном;

два односпальні ліжка на горищі;

зона кухні з чайником, мініхолодильником та плитою;

ванна кімната з туалетом;

тераса, гойдалки та батут.

Мета хлопчика – творити добро

Біля будиночка є зона для багаття, а також гості можуть скористатися приладдям для барбекю. Неподалік розташований спуск, який веде до озера.

Елі використовує свою частку прибутку для проведення благодійних акцій для місцевої громади. Хлопчик збирається нагодувати 10 сімей на День Подяки. Після цього він хотів би провести з ними час у Fun Factory, де є картинги та аркади. Крім того, юний підприємець заощаджує кошти, аби виділити по 20 – 30 доларів для дітей. Так, вони зможуть придбати собі іграшки у магазині Walmart.

Будиночок на дереві, змайстрований 9-річним хлопчиком / Фото Airnb