Хлопчик спроєктував будинок на дереві та здає його в оренду: мета – допомагати дітям
Джерело:Insider
Елі Сильвестру з Північної Кароліни (США) лише 9 років, а йому вже вдалося втілити свою мрію – спроєктувати й побудувати будинок на дереві. Тепер юний архітектор здає помешкання в оренду на Airbnb.
Хлопчик займався будиночком на дереві впродовж декількох років. Цього року йому вдалося його добудувати. Після того, як його творіння виставили на Airbnb у травні, хлопчик отримав 21 бронювання.
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Працювати над проєктом хлопчик розпочав у віці 6 років. Вражає, але він частково профінансував будівництво. Він ділить прибуток з матір'ю, а свою частку віддає на благодійність з метою допомоги місцевим сім'ям.
Як це вдалося
Про будиночок на дереві Елі мріяв з дитинства. Проте мама попередила хлопчика, що для цього потрібні кошти.
Проєкт був спрямований на те, щоб розширити його розуміння математики, створення та покупки речей, та навчити спілкуватися з людьми,
– відзначила мати хлопчика Рейчел.
Тож хлопчик розпочав займатися ремісничою справою. Йому вдалося заробити 4 800 доларів, продаючи рамки для картин, магніти та інше. Усі кошти хлопчик вклав у реалізацію свого задуму. Ба більше, він просив родичів та навіть Санту дарувати гроші на Дні народження й Різдво, аби назбирати 10 000 доларів на плитку, черепицю та фанеру. Ще 9 000 доларів інвестувала мати Елі.
Рейчел згадує, як хлопчик сказав: "Я хочу виставити свій будиночок на дереві на Airbnb наступного року. Прибуток ми поділимо 50/50".
Батько Елі – ландшафтний дизайнер. Саме він допоміг хлопчику навчитися користуватися інструментами, будувати стежки, вимірювати й розпилювати деревину.
Що відомо про будиночок
Заміський будинок вміщує чотири особи. У будиночок на дереві є:
- вітальня з телевізором, диваном і каміном;
- два односпальні ліжка на горищі;
- зона кухні з чайником, мініхолодильником та плитою;
- ванна кімната з туалетом;
- тераса, гойдалки та батут.
Мета хлопчика – творити добро
Елі використовує свою частку прибутку для проведення благодійних акцій для місцевої громади. Хлопчик збирається нагодувати 10 сімей на День Подяки. Після цього він хотів би провести з ними час у Fun Factory, де є картинги та аркади. Крім того, юний підприємець заощаджує кошти, аби виділити по 20 – 30 доларів для дітей. Так, вони зможуть придбати собі іграшки у магазині Walmart.
Будиночок на дереві, змайстрований 9-річним хлопчиком / Фото Airnb