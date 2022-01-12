Маленькая львовянка получила самый дорогой укол в мире

Львовянке Виктории Полюге, бодрящейся со спинальной мышечной атрофией (СМА), сделали укол Zolgensma. Самое дорогое в мире лекарство девочке предоставили в США.

Укол пациентка получила 10 января в клинике в Сан-Антонио. В настоящее время она находится под наблюдением врачей.

Важно Юному львовянину собирают деньги на лечение перед трансплантацией

Что такое СМА Спинальная мышечная атрофия – заболевание, при котором происходит нарушение функции нервных клеток спинного мозга. Оно приводит к прогрессивному развитию слабости мышц, их атрофии, и в итоге – обездвиживанию пациента. Нередко дети с таким диагнозом умирают в первые годы жизни.

Так, они нуждаются в препарате Zolgensma, который стоит безумных денег – 2,3 миллиона долларов. Однако именно он способен приостановить прогрессирование болезни. Его нужно сделать до того, как ребенку исполнится 2 года. Родители девочки очень счастливы, ведь Виктория достигнет этого возраста уже 29 марта 2022 года. Сбор средств для лечения девочки охватил всю страну. К счастью, 4 ноября удалось собрать необходимую сумму – 50 миллионов гривен.

Виктория Полюга получила укол Zolgensma / Фото фейсбук сообщества "Спасем Викторию Вместе"

Конечно, семья осознает, что впереди – непростой путь. Однако это мощный шаг и надежда на спасение.

Спасибо Вам всем, что помогли спасти нашу дочь. Я всегда повторяла, что только вместе и с вашей поддержкой Виктория будет здорова и так оно есть! Чудеса существуют, но творят их люди,

– растроганы родители.

Полный текст публикации сообщества "Спасем Викторию Вместе":

Друзья! Наконец-то наступил тот долгожданный момент, к которому мы так долго шли. Виктория получила укол Золгенсма.

У нас удивительные ощущения, мы до сих пор не верим. Но у нас появилась уверенность в завтрашнем дне.

Начался новый этап нашей жизни.

Мы знаем, что впереди нас предстоит еще много работы. Мы готовы к этому.

Спасибо Вам всем, что помогли спасти нашу дочь. Я всегда повторяла, что только вместе и с вашей поддержкой Виктория будет здорова и так оно есть!

Чудеса существуют, но творят их люди