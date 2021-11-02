Сейчас Николай находится в Чернобыльской больнице. Год назад ему поставили диагноз – нефротический синдром, приведший к почечной недостаточности.

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Подготовка к трансплантации

Вернуть к полноценной жизни 6-летнего Николая может только трансплантация почки. Донором для мальчика станет его мама.

Однако операция не может состояться, пока у ребенка проблемы с зубками – у мальчика кариес. А когда идет подготовка к пересадке органов, очень важно, чтобы в организме не было никаких очагов инфекции.

После проведения трансплантации почки, наш пациент будет принимать пожизненную иммуносупрессивную терапию. Для того чтобы избежать отторжения пересаженного органа,

– Рассказывает нефролог Западноукраинского специализированного детского медцентра Роман Андруневич.

Когда ребенок будет принимать иммуносупрессивную терапию, и есть источник инфекции в полости рта, может возникнуть еще больше инфекций, которых опасаются врачи.

Чтобы произошла спасительная трансплантация почки, Николаю нужно полечить зубы и завершить другие дорогостоящие обследования. Все это стоит всего около 30 тысяч гривен, но денег у родителей мальчика нет.

Реквизиты для помощи Николаю:



для клиентов "Приватбанка" 5169330519980178



Для переводов из других банков:

IBAN UA173052990000026004011002472



код ЕГРПОУ 35620901



благотворительный фонд "Крылья надежды"

Публикация БФ "Крылья надежды":

Сегодняшний прекрасный осенний день станет еще солнечнее и теплее, если добавить в него хорошее дело!

Шестилетний Коля очень нуждается в нашей помощи. Год назад у него обнаружили проблемы с почками. С этого времени мальчик дважды в неделю проходит процедуру гемодиализа, благодаря которой он живет. Сейчас мальчик находится в Западноукраинском специализированном детском медицинском центре, где ожидает трансплантацию почки.

Однако операция может не состояться или перенестись из-за того, что у ребенка очень плохое состояние зубчиков – кариес и другие сопутствующие проблемы. Когда идет подготовка к операции по пересадке органа, очень важно, чтобы в организме не было очагов инфекции. Итак, чтобы произошла спасительная трансплантация почки, Николаю нужно полечить зубы.

По предварительной оценке, стоимость анализов, обследований и лечения зубчиков – 30 тысяч гривен. Таких средств у семьи нет. Однако мы верим, что с вашей помощью мы сможем помочь Николаю, и у него будут пролеченные зубки и спасательная операция вскоре состоится.

Наши подопечные, которые прошли трансплантацию органов или готовятся к ней, практически ежедневно нуждаются в лекарствах, обследованиях, расходных материалах. Иногда возникают особые потребности, как у Николая. Благодаря вашим благотворительным взносам мы имеем возможность обеспечивать детей всем необходимым, чтобы их лечение было более эффективным, а детство длилось независимо от диагнозов.