Издание из собственных источников отмечает, что Мбапе отдает свои призовые от начала выступлений за сборную Франции.
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Благотворительные взносы Мбапе
СМИ подсчитали, что за 4 года выступлений за сборную Франции Килиан Мбапе в целом отдал на благотворительность 1,5 миллиона евро. В пересчете это более 45 миллионов гривен за все время или более 11 миллионов в год.
Килиан Мбапе в составе сборной Франции / Фото Лига наций УЕФА
Килиан Мбапе в сборной Франции
- Форвард выступает за сборную Франции с 2017 года и по сей день.
- Дебютировал за Францию Мбапе в 18 лет и 95 дней – это второй в истории сборной показатель после Марьяна Висневського.
- За это время нападающий сыграл 50 матчей и забил 18 голов.
- Вместе со сборной Франции Килиан Мбапе стал чемпионом мира в 2018 году.